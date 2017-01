Tom Hardy tacha de "aburridos" a los héroes modernos de Hollywood

A estas alturas es evidente que Tom Hardy no es un actor convencional. Por eso nos gusta. Y ahora que puede elegir, no quiere papeles convencionales. Su nuevo estreno es una serie, 'Taboo', y afirma que prefiere trabajar en televisión a protagonizar un blockbuster de Hollywood porque los héroes modernos del cine son "aburridos" de interpretar.

En una entrevista para The Times, el inglés de 39 años describió a ese grupo de personajes como "protagonistas masculinos homogéneos, héroes de acción con abdominales marcados, bronceados, con dientes rectos". "Es la diferencia entre Indiana Jones, cuando lo interpretó Harrison Ford en los 80, y Thor", opina Hardy, que añade: "A uno se le permitía expresar características personales".

“Ahora tienes que parecer como que acabas de seguir una dieta vegana, haber ido al gimnasio, parte Navy Seal, con valores realmente puros, estilo de vida decente, moralizador... y entonces sales y salvas el mundo de un peligro inminente que no es realmente grave en absoluto. Y resulta que no está atado a la realidad en ningún sentido: no reconozco a este hombre."