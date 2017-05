Val Kilmer repasa los mejores momentos de su carrera en un imprescindible hilo de Reddit

Que Val Kilmer es uno de los grandes nombres de la industria cinematográfica no es secreto alguno. Entre muchos otros reconocibles trabajos, ha encarnado al Caballero Oscuro en la demencial ‘Batman Forever’, llevó a ‘El Santo’ de la televisión al cine, dio vida a Madmartigan en ‘Willow’, y se enfrentó a Tom Cruise untado en aceite en un partido de vóley playa en ‘Top Gun’. Pero el Kilmer actual, más que por su labor actoral, va a acabar destacando por ser el fanboy definitivo.

Después de demostrar su amor incondicional, eterno y puede que algo desmedido por su compañera de profesión Cate Blanchett a través de una ristra de tuits algo turbadora, el intérprete, durante un “AMA” —o “Ask Me Anything”— con los usuarios de Reddit, ha dejado claro que es un trozo de pan y que tiene palabras bonitas para todo el mundo.

Uno de los temas que ha preocupado a los seguidores del actor fue el cáncer que ha admitido padecer recientemente; hecho que Michael Douglas reveló públicamente hace medio año. Sobre el tema, Kilmer ha contestado lo siguiente:

Pero no todo han sido temas complejos y espinosos durante la ronda de preguntas. En cuanto los usuarios de Reddit han comenzado a preguntarle por sus experiencias en rodajes, el bueno de Val ha dejado salir, desatado, al fan que lleva dentro. No hay más que leer su reacción al hablar sobre su experiencia trabajando en ‘Heat’:

“Imagina ser capaz de decir “Al y Bob” [Pacino y De Niro] por el resto de tu vida. No hay mucha gente que pueda hacerlo. He visto a Bob reír nervioso como una colegiala en una caravana en medio de la noche porque estaban rodando fuera y teníamos que permanecer callados… Al Pacino me ha abrazado en mitad de Los Angeles como si fuese mi hermano mayor. He disparado armamento pesado sobre la cabeza de Bob mientras ensayábamos frases de la película. He besado a Ashley Judd. Alguna vez viví en casa de Michael Mann. He aparecido en uno de los mejores films de atracos de la historia del cine, probablemente uno de los 20 mejores. Estoy en el póster, por el amor de Dios. ¡Es un honor! Una experiencia impagable. Ver a todos esos actores hacer su trabajo. Trabajamos muy duro pero cuando estás con estos iconos, has conseguido tu objetivo. Adoré cada minuto de todo esto.”