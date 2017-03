Zack Snyder aporta las claves sobre los superhéroes de la Liga de la Justicia y la ausencia de Superman

Aún da que hablar el tráiler de la 'Liga de la Justicia'. Es comprensible, se trata de un proyecto muy esperado por los fans, ¡la reunión del grupo de superhéroes de DC por primera vez en la gran pantalla! Además, es una gran superproducción y cuenta con el espectacular (y cuestionado) estilo visual de Zack Snyder. A eso hay que sumar las opiniones de cada uno sobre estos personajes, las películas que la preceden o lo que encontraremos el día del estreno.

Habrá más trailers, más adelantos, lo sabremos todo (o casi todo) sobre la película, Warner se ocupará de ello, pero mientras tanto, Snyder ha querido calmar la espera de los fans aportando unas primeras pistas sobre los cinco protagonistas. Asimismo, se refiere a uno de los aspectos más comentados en Internet: la ausencia de Superman.

Ben Affleck vuelve a dar vida a Bruce Wayne/Batman después de su presentación en 'Batman v Superman'. Cree que el Hombre de Acero está muerto y, ante una gran amenaza para la que no está preparado, se sube a un caballo y sale a reunir a la Liga de la Justicia. Sobre él, Snyder dice:

Al hablar de Diana/Wonder Woman, encarnada por Gal Gadot, Snyder se refiere al spin-off o precuela que se estrena en junio, una película necesaria para entender mejor al personaje cuando se suma a la Liga de la Justicia:

['Wonder Woman'] complementa y muestra a Themyscira, aprovecha el canon y toma todos los elementos para mezclar lo que me encanta de las historias originales. Pero también veremos que se entrelaza no sólo con el por qué de 'Batman v Superman' sino incluso ahora el por qué de la 'Liga de la Justicia', y finalmente en quién se ha convertido. Ahora sabemos de dónde viene."