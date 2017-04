Rambo debería haberse suicidado en 'Acorralado'

Se ha abierto la veda a las escenas eliminadas de muchas películas, a films que deberían haber terminado de otra manera, etc. Y se ha abierto evidentemente con títulos muy populares —el resto sólo interesa a los exigentes—. Si hace poco hablábamos de Harrison Ford en 'E.T.' (íd., Steven Spielberg, 1982) o de Sigoruney Weaver en 'Alien' (íd., Ridley Scott, 1979), hoy le toca el turno a 'Acorralado' ('First Blood', Ted Kotcheff, 1982).

Como todos sabréis, en el libro de David Morrell, John Rambo, el veterano de Vietnam convertido en un "sin techo", cometía suicidio al final de su larga odisea en el pueblo donde no es bien recibido. Incluso era ayudado por el Coronel Trautman, que en un principio estaba protagonizado por Kirk Douglas. Tanto cambio en el guion provocó que la mítica estrella abandonase la película siendo sustituido por Richard Crenna.

La secuencia llegó a filmarse tal cual, como podéis ver en el vídeo de arriba. Pero Stallone, que por aquel entonces era el modelo del fatuo patriotismo estadounidense, propuso al director cambiar el final porque el pobre personaje había sufrido mucho durante toda la película. Evidentemente, en los test screenigns gustó mucho más, aunque sea totalmente incoherente con el mensaje de la película.

Me encanta la cara de muerto que pone Stallone en la secuencia, como si estuviera dormido. Muy mal filmada, como gran parte de la película, fue una decisión errónea a mi parecer el quitarla. Nos habría ahorrado tres secuelas. Sin embargo para Stallone fue todo un acierto, económicamente hablando.

Sobre el final del film Ted Kotcheff habla en su reciente biografía publicada, titulada 'Director´s Cut: My Life in Film'.

Vía | JoBlo