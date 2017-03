Este tronchante corto nos muestra cómo sería 'Star Wars' si transcurriera en la actualidad

Tenemos 'Star Wars' para rato, pero no solamente las películas oficiales realizadas por Disney, ya que la llegada de nuevas entregas también ha reavivado el interés de los fans por hacer sus propias versiones de la saga creada por George Lucas. Hoy os traemos un tronchante corto que nos muestra cómo sería la saga si transcurriera en la actualidad en lugar de hace mucho tiempo.

Sus autores son los responsables del canal de YouTube nigahiga y en el mismo no falta de nada, desde la inevitable alusión a la mítica cabecera con texto informándonos de la situación de la historia hasta el hecho de llevar al extremo las modificaciones en los sables de luz ya mostradas por J.J. Abrams en 'Star Wars: El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens'), sin olvidarnos de otros detalles sobre los que será mejor no daros pistas antes de verlo:

Por si no ha quedado suficientemente claro, lo del kickstarter también es otra efectiva broma para incidir más en el hecho de que tiene lugar en nuestro tiempo, pues no son pocos los que ruedan varios minutos de algún proyecto para luego conseguir el dinero necesario para hacerlo completo -y eso si realmente llega a hacerse-. La guinda perfecta a un corto muy simpático y con chistes hilarantes como el que hace alusión a la procedencia de su protagonista.

Sospecho que el Episodio VIII no se parecerá en nada a lo visto aquí. Espero que Rian Johnson esté a la altura del reto que aceptó, ya que va a ser la entrega más importante realizada por Disney, la que defina si saben cómo llevar realmente la historia hacia delante, pues 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' tenía una parte importante de remake encubierto y 'Rogue One: Una historia de Star Wars' ('Rogue One: A Star Wars Story') era una precuela que ya sabíamos qué iba a contarnos.

PD: Os dejo también otro vídeo con tomas falsas e imágenes del rodaje