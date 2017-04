'Fast and Furious 8' y 'Mario Kart' se unen en un tronchante montaje, la imagen de la semana

Puede que el lanzamiento del primer tráiler de 'Star Wars: Los últimos Jedi' ('Star Wars: The Last Jedi') haya hecho que algunos se olviden de que 'Fast and Furious 8' ha sido el gran estreno cinematográfico de esta semana, pero muchos otros están celebrando el esperado regreso de Toretto y su familia. El homenaje más divertido ha sido un tronchante montaje que une la octava entrega de la saga con 'Mario Kart' y que protagoniza esta nueva entrega de la imagen de la semana.

Este hilarante montaje ha sido obra de The Warp Zone y une a la perfección 'Fast and Furious 8' con la popular franquicia de videojuegos. No falla nada, ni la forma de repartir los personajes -y ahí incluyo el hecho de que Wario ocupe el lugar de Charlize Theron incluso para esa escena de la imagen que encabeza el artículo-, ni las apariciones de ciertos objetos característicos de la estupenda saga de Nintendo.

Está claro que Nintento nunca autorizaría una película de 'Mario Kart' siguiendo esta línea, no ya por miedo a que vuelva a suceder algo como 'Super Mario Bros', sino por el hecho de que sus videojuegos están más orientados hacia los pequeños de la casa por mucho que el resto también se lo pase pipa. Sin embargo, los responsables del montaje han sabido respetar algunos de sus aspectos más queridos a la hora de mostrarnos cómo sería en el universo liderado Vin Diesel.

La única duda que me surge tras verlo es... ¿quién habría sido el equivalente de Paul Walker? ¿Donkey Kong? Que al principio también tenía una gran rivalidad con Mario (Toretto) y luego fueron amigos contra todo pronóstico...