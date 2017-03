James Corden realiza la parodia definitiva del final de los Oscars

Pasada la resaca de la noche de los Oscar, y con todos los memes sobre ese gran final rondando por Internet, llegan ahora las parodias televisivas. Después del monólogo de Jimmy Kimmel al día siguiente con su divertida explicación de la confusión con los sobres, la mayoría de talk shows norteamericanos no han podido evitar seguir sus pasos.

Pero es que, ¿cómo no reírse de una de las mayores meteduras de pata en la historia de los premios de cine más glamurosos? Uno de los gags más recientes es el del presentador de The Late Late Show with James Corden de la CBS, posiblemente la mejor parodia sobre lo ocurrido. Te enseñamos ésta y otras ingeniosas aportaciones de Conan O'Brien, Stephen Colbert y Kimmel.

Se ha hablado mucho sobre la equivocación de los sobres que acabó dando a ‘La La Land’ el Oscar a mejor película. Aprovechando que técnicamente lo tuvo, aunque sólo fuera durante unos minutos, James Corden se pone en la piel de Mia, parodiando la audición por la que ‘La La Land’ también competía por la estatuilla a la mejor canción. El cómico canta así el final alternativo de la película de los Oscar, según “la perdedora”.

La empresa encargada de la gestión del recuento de votos y, por tanto, al única al corriente del verdadero contenido de esos sobres, se responsabilizaba del error en un comunicado unas horas más tarde, pero hasta entonces las especulaciones apuntaban a Warren Beatty, que entre gestos de confusión finalmente pasaba la tarjeta a Faye Dunaway para terminar de liarla. Un momento vergonzoso que ahora resulta cómico y que también ha sido objeto de memes y burlas, como el del Late Show de Conan:

Aunque después de la polémica disculpa de la gestora de los premios, la lluvia de críticas no se hacía esperar. Os dejamos con dos de los gags más virales, aunque seguro que aún nos quedan días de bromas.