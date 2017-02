Jamie Dornan y Dakota Johnson en parodias de 'Cincuenta sombras de Grey', la imagen de la semana

Faltan apenas unos días para el estreno de 'Cincuenta sombras más oscuras' ('Fifty Shades Darker'), por lo que la campaña promocional ya se encuentra en funcionamiento de cara a repetir o intentar superar el éxito de la primera entrega. Por ello, Jamie Dornan y Dakota Johnson se han prestado a parodiar 'Cincuenta sombras de Grey' ('Fifty Shades of Grey'), el primero con Ellen DeGeneres y la segunda con Jimmy Fallon, en esta nueva imagen de la semana de Blogdecine.

En España sólo tenemos 'El hormiguero', pero en Estados Unidos es muy habitual desfilar por infinidad de programas de televisión para promocionar los últimos estrenos. Lo más llamativo de estos casos es que el espacio conducido por DeGeneres se emite por las tardes y el de Fallon por las noches, pero luego el vídeo de la primera con Dornan es mucho más picante que el del segundo con Johnson.

Jamie Dornan con Ellen DeGeneres

Dakota Johnson con Jimmy Fallon (empieza en el minuto 3 con veinte segundos, pero es muy recomendable ver lo anterior)

Como ya habéis podido ver, DeGeneres optó por pasar a la opción alterando los roles habituales, algo que Dornan aceptó sin problemas. Por su parte, Fallon lo tenía más fácil y optó por darle un giro cómico a la escena del primer encuentro entre Anastasia Steele y Christian Grey. Dos enfoques totalmente diferentes, pero muy divertidos, aunque Johnson quizá se lo toma todo demasiado a cachondeo, ¿no creéis?

Lo que sí doy por sentado es que ambos vídeos van a ser lo más divertido de la abrumadora campaña promocional alrededor del estreno de esta segunda entrega. De hecho, hasta me sorprendería que la propia película fuera más entretenida -la primera desde luego que no lo era-, pero eso es algo que no podremos descubrir hasta el próximo 10 de febrero.

Vía | Poprosa y The Tonight Show