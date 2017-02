'La La Land' sería una película tenebrosa y retorcida en manos de David Lynch

En los carteles se suele dar mucha importancia a los actores, a los rostros que veremos en la pantalla; y son importantes, fundamentales para creernos la historia, pero la clave es el director. O al menos, el director-autor al que dejan expresarse más o menos libremente, y que puede montar la película que había imaginado en su cabeza antes de rodar. Por ejemplo, 'La La Land se lo debe (casi) todo a Damien Chazelle.

El cineasta de 32 años ganó el premio del sindicato de directores y es el gran favorito para el Oscar. Su película está nominada a 14 estatuillas, los críticos la adoran y es un rotundo éxito de público (acumula 343 millones de dólares en taquilla). Parece PERFECTA. Sin embargo, desde CineFix nos llega una versión alternativa: 'La La Land' dirigida por David Lynch. El resultado es de lo más inquietante (y divertido):

Ahora, el tráiler de 'La La Land' parece vendernos un tenebroso y retorcido thriller, y es imposible no acordarse de 'Mulholland Drive' (2001) por la localización de Hollywood y la transformación de los sueños en pesadillas. Evidentemente, es una pieza de humor, Lynch no habría rodado esos planos y seguramente todo sería aún más oscuro y más surrealista, no obstante es un estupendo montaje que consigue captar el estilo del autor y darle un giro muy simpático.