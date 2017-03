Samuel L. Jackson repasa su larga carrera en 11 hilarantes minutos

Son muchas las estrellas de Hollywood que se prestan a los juegos que les proponen los espacios noctunos estadounidenses. Uno de los más comentados es el de James Corden cuando se une a su invitado para rememorar algunos de sus papeles más míticos. Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger y Tom Cruise ya lo hicieron en el pasado y ahora es Samuel L. Jackson quien repasa su carrera en 11 minutos como parte de la campaña promocional de 'Kong: La Isla Calavera' ('Kong: Skull Island').

Corden, visto también en películas como 'Begin Again' o 'Into the Woods', ha optado por mantener la mecánica habitual, es decir, Jackson vuelve a dar vida a los personajes que ya interpretó en su momento -a algunos, que es uno de los actores más prolíficos de nuestro tiempo- y él hace lo que buenamente puede para meterse en la peil de Bruce Willis, Vin Diesel, Colin Firth y hasta Yoda, un velociraptor de 'Parque Jurásico' o el tiburón de la escena más celebrada de 'Deep Blue Sea'.

Por mi parte, estoy más que satisfecho con los papeles elegidos, e incluso me ha sorprendido la aparición de algunos de ellos, pero es normal que sea el vídeo de este estilo más largo hasta la fecha viendo lo generosa en títulos que es su carrera. De hecho cuesta creer que un actor tan emblemático como él solo haya sido una vez aspirante al Oscar -por 'Pulp Fiction', pero el premio fue para Martin Landau por 'Ed Wood'-.

PD: Por cierto, Jackson también se ha prestado a otra divertida iniciativa estos días grabando un vídeo en el que responde a las dudas más habituales de los internautas cuando buscan su nombre en Google.