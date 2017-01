11 películas imprescindibles del Festival de Sundance 2017

Desde hoy hasta el 29 de enero se celebra el Festival de Sundance en Park City, en el estado de Utah en Estados Unidos, una de las citas imprescindibles para el cine independitente norteamericano y del que cada año, salen una o varias películas que darán la vuelta al mundo a través de festivales internacionales y nos llegarán con el título de "una de las imprescindibles del año". Sin ir más lejos, de Sundance 2015 tenemos ahora muy presente títulos como 'Manchester frente al mar' -una de las favoritas en los Oscar- o 'El nacimiento de una nación'.

Aunque nos pilla un poco lejos para ir a cubrirlo -ojalá algún día-, nos gustaría hacer un repaso a algunos de los títulos que más nos llaman la atención de la selección de este año. Una selección variada, llena de óperas primas y mujeres directoras y, a priori, de lo más interesante. Esperemos que entre algunas de estas películas esté la nueva 'Whiplash'. ¡Allá vamos!

'A Ghost Story' de David Lowery

Cuando ya pensabamos que David Lowery seguiría en la senda del cine comercial -en 2016 vimos su adaptación del clásico Disney 'Peter y el dragón'-, el pasado noviembre nos llegaba la noticia de que había rodado una película en secreto con Rooney Mara y Casey Affleck, a quienes reunía tras la estimulante 'En un lugar sin ley' ('Ain't them Bodies Saints'), la gran sensación de Sundance 2013.

El resultado es 'A Ghost Story',que cuenta la historia del regreso a la tierra de un fantasma (Casey Affleck) para cuidar a su amante en duelo (Rooney Mara). La película ya tiene distribución en USA gracias a A24 y al parecer es bastante especial y no, no es una película de terror.

'Landline' de Gillian Robespierre

Sólo el nombre de Jenny Slate como protagonista debería ser suficiente para que 'Landline' esté en esta lista, pero podemos encontrar otros motivos. En primer lugar, que la dirige Gillian Robespierre y la co-escribe Elisabeth Holm, responsables también de la genial 'Obvious Child', una de las delicias de Sundance 2014.

En este nuevo proyecto juntas, vuelven a hablar sobre madurar, aunque esta vez en la era pre-móvil en la que una familia de Manhattan descubre que el patriarca tiene una aventura, y que llevará a las mujeres de la familia a explorar qué significa para ellas la familia.

'XX' de varias directoras

Hay bastante buzz alrededor de esta película formada por cuatro cortometrajes de terror dirigidos por mujeres, que tienen como nexo de unión unos aterradores cuadros de la original animadora Sofia Carillo. Los cortometrajes que forman 'XX' son: 'The Box' de Jovanka Vickovic, 'Don't Fall' de Roxanne Benjamin, 'Only Living Son' de Karyn Kysama y 'Birthday Party' de Annie Clark, mayormente conocida por su faceta como cantante, St. Vincent. No sé vosotros, pero a mí su tráiler me parece de lo más inquietante.

'To the Bone' de Marti Noxon

Una de las series que más me impresionaron en 2015 y 2016 fue 'unReal'. Ahora, su creadora y showrunner, Marti Noxon -responsable de otras afamadas series como 'Buffy la Cazavampiros', 'Glee' o 'Mad Men'-, debuta en la dirección de cine con 'To the Bone', protagonizada por Lily Collins y Keanu Reeves. Tras varios años tratando de sacar adelante el proyecto, la película tendrá su premiere en Sundance para contarnos la historia de una joven anoréxica que se recupera en rehabilitación tras varios intentos de suicidio. Conociendo la manera de construir personajes femeninos de Noxon, deberíamos tener esta película muy en cuenta.

'Newness' de Drake Doremus

Ya os hablamos de ella hace unos días, pero es que el regreso del interesantísimo pero inédito en nuestro país Drake Doremus a Sundance -la última vez que pisó Park City fue en 2013 con 'Breathe In'- es casi todo un acontecimiento, sobre todo, teniendo en cuenta que la película era un proyecto secreto. Protagonizada por Nicholas Hoult -con el que repite tras 'Equals' (2015)- y la española Laia Costa, 'Newness' ya se definen como una versión Millennial de 'Como locos' ('Like Crazy', 2011), película sensación de Sundance 2011.

'I Don't Feel at Home in This World Anymore' de Macon Blair

Melanie Lynskey y Elijah Wood protagonizan 'I Don't Feel at Home in This World Anymore', el debut tras las cámaras de Macon Blaire, actor y productor del aclamado thriller 'Blue Ruin' de Jeremy Saulnier. En su ópera prima, Blair recurre al género criminal para contarnos la historia de una auxiliar de enfermería deprimida que, un día, al llegar a casa descubre que le han robado el pórtatil. Unirá fuerzas con un extraño vecino, pero su investigación la llevará a destapar una red criminal del que no hay salida.

Se dice que las formas narrativas de Macon Blair son extraordinarias y que 'I Don't Feel at Home in This World Anymore' tiene una personalidad arrolladora, así como que está plagada de giros impredecibles y únicos, que combina con una buena dosis de humor negro. No pinta nada mal.

'The Big Sick' de Michael Showalter

Aunque su anterior película, 'Hello, my Name is Doris' (2015) pasó bastante desapercibida en nuestro país, a pesar de ser encantadora, la nueva propuesta de Michael Showalter vuelve a llamar nuestra atención. Protagonizada por Zoe Kazan y Kumail Nanjiani -'Silicon Valley'-, está basada en la historia real de la relación de Nanjiani y su mujer Emily Gordon. Una dramedia que cuenta la historia de amor de un cómico y una joven, cuando ella descubre que tiene una extraña enfermedad y Kumail tiene que enfrentarse a ella junto a los padres de su mujer. Producen Judd Apatow y Barry Mendel y parece tener cierto toque de feel-good movie.

'Golden Exits' de Alex Ross Perry

Si en Sundance 2014 no se hubiera presentado 'Whiplash' de Damien Chazelle, la genial 'Listen Up Philip' de Alex Ross Perry, habría sido la gran película de aquella edición. Este año, Ross Perry tiene una nueva oportunidad en Park City con 'Golden Exits' y en los círculos indies hay bastante expectación respecto a ella. Protagonizada por Emily Browning, Adam Horovitz, Chloë Sevigny y Jason Schwatzman, cuenta la historia de una joven australiana que vuelve locos a dos hombres cuando visita Brooklyn durante las vacaciones de verano.

'Call Me By Your Name' de Luca Guadagnino

El año pasado llegaba a nuestro país 'Cegados por el sol' ('A Bigger Splash', 2015) y aunque también está trabajando en el remake de 'Suspiria', el italiano Luca Guadagnino ya tiene lista otra película, 'Call Me By Your Name' y no podría sonar mejos. Adaptada de una novela de André Aciman, la película está co-escrita por el mismísimo James Ivory y protagonizada por Armie Hammer, Timothée Chalamet (alerta de nuevo talento) y Michael Stuhlbarg. La película nos traslada a un verano italiano de los 80, para contar la historia de la chispeante relación entre un adolescente de 17 años y un universitario de visita. ¡Ah! Y con música de Sufjan Stevens.

'Mudbound' de Dee Rees

La película de época de este año de Sundance es 'Mudbound', la nueva película de Dee Rees y, sin duda, la más relevante en su filmografía y que podría abrirle las puertas a trabajos más relevantes y ya la comparan con Ava DuVernay o Barry Jenins. Protagonizada por Carey Mulligan y Garrett Hedlund, 'Mudbound' nos traslada al Sur de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, para contarnos la historia de la extraña amistad que surge entre dos familias una blanca y otra afroamericana cuando sus progenitores regresan de la guerra y les hacen expandir sus mentes hacia la tolerancia.

'Wilson' de Craig Johnson

Craig Johnson -ganador del premio al mejor guión en Sundance 2014 por 'The Skeleton Twins'-, dirige 'Wilson', una adaptación de la novela gráfica del mismo nombre de Dan Clowes publicada en 2010. Protagonizada por Woody Harrelson y Laura Dern, lo nuevo de Johnson sigue a este odioso hombre que involucra a su distante esposa en una búsqueda para encontrar a la hija adolescente que nunca ha conocido. Un personaje odioso que Clowes consigue hacer empático en su novela gráfica. Buenísimas vibraciones nos da su tráiler.

No es la primera vez que se adapta a Clowes y 'Ghost World' (2001) o 'Art School Confidential' (2006), son la prueba de ello.