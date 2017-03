Adam Sandler renueva con Netflix tras protagonizar las películas más vistas de la plataforma

Netflix lleva ya un tiempo apostando de forma decidida por el cine desde que estrenó 'Beasts of No Nation' en octubre de 2015. Desde entonces ha lanzado ya más de una treintena de películas exclusivas y en 2017 está incrementando aún más su producción propia. Lo que quizá algunos no esperaban es que la compañía decidiera renovar su compromiso con Adam Sandler por otras cuatro películas, dejando por ahora su vinculación en un total de ocho títulos.

Puede que tanto 'The Ridiculous 6' como 'The Do-Over' no sean grandes películas, pero en Netflix no podían dejar escapar al protagonista de sus dos largometrajes más exitosos hasta la fecha, logrando una gran acogida tanto en Estados Unidos como en el resto de país en los que el servicio de streaming está disponible. Por su parte, el actor no se expone así a la tiranía de la taquilla, donde sus últimos proyectos no estaban funcionando tan bien como antaño.

Lo que se desconoce es exactamente hasta qué punto han sido realmente exitosas las cintas lideradas por Sandler, ya que Netflix prácticamente nunca revela esos datos. No obstante, han debido ser lo suficientemente buenos como para que la compañía no haya querido tan siquiera esperar al estreno de 'Sandy Wexler', su tercer proyecto con el actor que podremos ver a partir del 14 de abril, para renovar la vinculación que les une.

Eso sí, seguro que Netflix espera que este año varios títulos funcionen mejor que los encabezados por el protagonista de 'Pixels'. Raro sería que entre 'Máquina de guerra' ('War Machine'), una inusual comedia con Brad Pitt, 'Bright', la nueva película de David Ayer con Will Smith tras 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad') o la nueva adaptación de 'Death Note' dirigida por Adam Wingard no esté ese gran bombazo que lleve a sus películas a que el público tenga una percepción diferente sobre ellas.

Vía | Hollywood Reporter