Ridley Scott quiere a Natalie Portman y Jack Nicholson para contar el secuestro de John Paul Getty III

Ridley Scott está ultimando detalles para dirigir 'All the Money in the World', un guion de la famosa "lista negra" firmado por David Scarpa. El drama trata sobre el secuestro de John Paul Getty III y los intentos de su madre, Gail Harris, para conseguir que el abuelo del chico pagara el rescate. El abuelo, John Paul Getty, era un empresario del petróleo con fama de ser el hombre más rico del mundo, e inicialmente se negó a colaborar.

El papel de Harris ha atraído a actrices de primer nivel como Angelina Jolie, que no ha podido unirse por conflictos de agenda. Así que Scott está tratando de conseguir a Natalie Portman, recientemente nominada al Oscar por 'Jackie' (2016), pero para incorporarse al proyecto tendría que recuperarse rápidamente de su embarazo; también acabamos de saber que la quieren en el reboot de 'Millennium', lo cual podría complicar su fichaje.

Ridley Scott también quiere a una gran estrella para interpretar al viejo Getty y aunque se ha hablado de una reunión con Jack Nicholson parece poco probable (el actor prepara su esperado regreso con 'Toni Erdmann'). Todo esto significa que el director va a rechazar o posponer 'The Cartel', esperada adaptación del best seller de Don Winslow sobre la guerra contra el narcotráfico. Mientras, está acabando 'Alien: Covenant' que se estrena el 19 de mayo, por lo que no sabemos dónde encajará todas las secuelas que dice querer hacer.

Paul Getty llevaba una vida bohemia y asistía a manifestaciones progresistas, hasta que una noche en 1973 fue secuestrado por la mafia bajo rescate de 17 millones de dólares. La oreja derecha cortada del adolescente fue enviada en un sobre a su familia. Las razones por las que el abuelo se negó a pagar eran parcialmente comprensibles: creía que si lo hacía estaba poniendo una recompensa a la cabeza de sus 14 nietos. Las consecuencias traumáticas de lo ocurrido fueron fatales para el muchacho...

'All the Money in the World' es una parábola sobre cómo la riqueza puede convertirse en una maldición. El inicio de la producción está fijada para mayo, en Italia. Sony se ocupará de la distribución.

Vía Variety