Angela Lansbury se suma al espectacular reparto de 'Mary Poppins Returns'

Os traemos otra noticia relacionada con otra secuela, que se hacen pocas. De las secuelas psicológicas luego no hablan. 'Mary Poppins' (íd., Robert Stevenson, 1964) es una de las películas más famosas de la historia. Su secuela ha tardado nada menos que 57 años en hacerse. 'Mary Poppins Returns', muy lógico título, está dirigida por Rob Marshall, que parece soñar con recuperar el prestigio que adquirió con la que todavía sigue siendo su mejor película, 'Chicago' (íd., 2002).

Ahora, al reparto compuesto por Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth, Emily Mortimer, Ben Whishaw y Dick van Dyke —protagonista del film de Stevenson— se une la mítica Angela Lansbury, que en nuestro país es conocida sobre todo por el éxito de la serie de televisión 'Se ha escrito un crimen' ('Murder, She Wrote', 1984-1996).

Lansbury ha aparecido en películas tan importantes como 'Luz que agoniza' ('Gaslight', George Cukor, 1944), 'El retrato de Dorian Grey' ('The Picture of Dorian Grey', Albert Lewin, 1945) y 'El mensajero del miedo' ('The Manchurian Candidate', John Frankenheimer', 1962).

Por supuesto la secuela también es una musical. Marc Shaiman compone la música, Scott Wittman las canciones. La película parte de un libro, obra de P.L. Travers, adaptado por David Magee. El film está ambientado en Londres en los años treinta con la niñera con poderes (Blunt) volviendo al seno de la familia Banks, con Michael y Jane ya adultos, y con problemas...

Ya ha comenzado el rodaje de 'Mary Poppins Returns', cuyo estreno estadounidense será el 25 de diciembre del 2018. Es de suponer que en nuestro país también. No podemos esperar...

Vía | Entertainment