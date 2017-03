Anne Hathaway será una náufraga para la directora de ‘Mustang’

La directora franco-turca Deniz Gamze Ergüven, ampliamente reconocida –incluida una nominación a los Oscar- por su ópera prima, ‘Mustang’, afianza su carrera americana. En plena producción de su segundo largometraje, ‘Kings’, la europea afianza el gran salto al otro lado del charco con el que será su tercer largometraje, ‘The Lifeboat’.

En su nueva aventura en inglés, de la mano de Focus Pictures, la directora contará nada menos que con la gran Anne Hathaway para dar vida a su náufraga protagonista. La actriz americana será además productora ejecutiva del proyecto de Ergüven, que se incorpora en sustitución de Joe Wright.

Basado en la premiada novela homónima de Charlotte Rogan, el relato sigue a Grace Winter, una mujer joven que cuenta la historia de cómo sobrevivió a un naufragio durante su juicio por asesinato en el año 1914. La película explora la crisis moral de esta joven al descubrir que en el bote viaja demasiada gente, por lo que alguien tendrá que abandonarlo o de lo contrario ninguno resistirá.

Todavía no hay fecha de estreno para ‘The Lifeboat’, cuyo rodaje no está siquiera anunciado debido al intenso trabajo de Ergüven en su próxima película, ‘Kings’, protagonizada por Halle Berry y Daniel Craig y que verá la luz durante este año, al menos en Estados Unidos. A Hathaway, entretanto, la veremos en ‘Colossal’ de Vigalondo y también posiblemente el año que viene en ‘Ocean’s Eight’, el spin off de la conocida saga.

