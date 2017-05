Anya Taylor-Joy y Maisie Williams son los primeros rostros de 'New Mutants', nuevo spin-off de X-Men

Al fin se confirman los primeros nombres del reparto de 'New Mutants', el nuevo spin-off de la saga X-Men que prepara 20th Century Fox. Anya Taylor-Joy —vista recientemente en 'The Witch', 'Morgan' o 'Múltiple' ('Split')— y Maisie Williams —una de las jóvenes estrellas de la serie 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones')— suben a bordo del proyecto como protagonistas.

Ambas actrices sonaban desde hace tiempo y ahora sabemos que los rumores eran ciertos, sin embargo, se pensaba que estaba fichado Nat Wolff y ahora parece que no estará, como tampoco James McAvoy, quien se decía que repetiría su papel de Charles Xavier. Quizá más adelante, si esta primera entrega funciona. El rodaje comenzará a principios de julio y Fox ha anunciado el estreno para abril de 2018, año en el que también estrenará 'Deadpool 2' y otra secuela de 'X-Men'.

Recordemos que 'New Mutants' estará dirigida por Josh Boone —'Un invierno en la playa' ('Stuck in Love'), 'Bajo la misma estrella' ('The Fault in our Stars')—, también coautor del guion en colaboración con Knate Gwaltney. El proyecto adapta la serie de cómics de Marvel creada por Chris Claremont y Bob McLeod a principios de la década de los 80.

Ya comentamos que la historia se basará en el arco argumental del Oso Místico (Demon Bear). Taylor-Joy interpretará a Magik, una hechichera capaz de teletransportarse; es hermana de Coloso, un mutante que apareció recientemente en 'Deadpool'. Williams dará vida a Wolfsbane, una chica que lucha por encajar sus creencias religiosas con su poder para transformarse en una loba.

Vía | TheWrap