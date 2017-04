'Aquaman' ficha a Dolph Lundgren y no es para hacer de villano

El rodaje de 'Aquaman' arrancará este próximo mes de mayo en Australia, por lo que es normal que se hagan los últimos anuncios sobre su reparto antes de que las cámaras se pongan en marcha. Ahora os traemos uno muy llamativo, ya que Warner y DC han fichado a Dolph Lundgren para interpretar al Rey Nereus, un personaje que en los cómics rivalizaba con el protagonista pero que aquí no ejercerá como villano.

Es precisamente el hecho de no convertirse en un nuevo enemigo para Aquaman lo que llama aún más la atención sobre la llegada de Lundgren, especialista en ese tipo de papeles tras dar vida al temible Drago en 'Rocky IV'. Aquí se meterá en la piel de Nereus, el rey de Xebel y que encargó en su momento a Mera acabar con Aquaman. Va a ser curioso ver cuál es exactamente el enfoque que asume el personaje aquí, pero el propio James Wan ha confirmado que no es de los malos:

Not quite villain, but thank you :) https://t.co/LtqpcSanFL