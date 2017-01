Arranca el Festival de Róterdam con presencia española y proyecciones simultáneas en todo el mundo

El Festival Internacional de Cine de Róterdam empieza hoy (y acabará el 5 de febrero) con una cartelera cargada de propuestas arriesgadas, entre las que se encuentra la del español Pedro Aguilera, que compite con ‘Demonios tus ojos’ por el Tiger Award en la sección oficial.

El certamen, conocido internacionalmente como la cita anual para el cine independiente y experimental, abre la temporada festivalera cargada de obras de cineastas españoles más reconocidos fuera que dentro de nuestras fronteras. Por tercera vez, el festival contará también con su edición IFFR Live, que retransmitirá en directo la proyección de seis de las películas de su programación en 45 salas de cine de todo el mundo, en países como España.

Representación española

17 producciones y coproducciones españolas encuentran voz entre las diferentes secciones del festival holandés, que también cuenta con el crítico Eduardo Guillot como parte del jurado Fipresci. En la Sección Oficial, ‘Demonios tus ojos’ de Pedro Aguilera competirá con otros siete largos, mientras que ‘Amijima’ de Jorge Suárez-Quiñones Rivas hará lo propio en el mediometraje. ‘Mimosas’, de Oliver Laxe, se verá de nuevo en sección oficial de un festival europeo, aunque fuera de competición.

Róterdam también es conocido por su sección de cortos, que presentará el último trabajo de Lois Patiño (‘Costa da Morte’, 2013), ‘Fajr’. En el apartado experimental, Laida Lertxundi con ‘025 Sunset Red’, Manuel Saiz con ‘DOA (Dead On Arrival)’ y Emilio Moreno con ‘The I Mine’. Samuel M. Delgado y Helena Girón, también estrenan en premiere europea el corto ‘Burning mountains that spew flame’; y en premiere mundial, 'El becerro pintado' de David Pantaleón.

El IFFR además reestrena películas ya vistas en otros festivales como ‘La Reconquista’ de Jonás Trueba o la internacionalmente premiada ‘La muerte de Luis XIV’ de Albert Serra. También fuera de concurso se podrán ver otras películas con recorrido festivalero como ‘King of the Belgians’, de Peter Brosens y Jessica Woodworth, a competición en la pasada Seminci de Valladolid, y ‘Le Ciel Flamand’, de Peter Monsaert, en premiere internacional en Nuevos Directores de la última edición del Festival de cine de San Sebastián, ambas sin fecha de estreno en España.

IFFR Live, películas de festival en tu sala de cine

El Festival de cine de Róterdam, en su línea experimental, introdujo hace tres ediciones la modalidad “Live”:

“There is nothing like the shared experience of enjoying a film with a room full of people. Oh wait, there is! Because if you go to one of the six IFFR Live shows, you could be joined by thousands of others.”

Movidos por el lema de que mejor que una sala de cine llena, un show en el que mil más se puedan unir, el festival ha seleccionado 6 películas premiadas en otros festivales para proyectar de forma simultánea en las 45 salas que participan de la experiencia de exhibición colectiva. Las proyecciones de estas películas comparten público este fin de semana, entre el viernes 27 y el domingo 29, en algunas salas españolas, seguidas de un coloquio con sus directores y actores (en inglés), que se puede seguir en streaming y en el que se puede participar utilizando el hashtag #livecinema.

Encuentra tu cine “IFFR Live” más cercano:

La Casa Encendida (Madrid)

Zumzeig Cinecooperativa (Barcelona)

CineBaix (Sant Feliu de Llobregat)

CineCiutat (Palma de Mallorca)

Tabakalera (San Sebastián)

Numax (Santiago de Compostela)

Centro Niemeyer (Avilés)

Las películas que puedes ver:

'Prevenge' , de Alice Lowe (Reino Unido, 2016). Viernes 27 de enero – 22h30 / Presentes en IFFR Live: pendiente de confirmar

'Mister Universo' , de Tizza Covi y Rainer Frimmel (Austria, Italia, 2016). Viernes 27 de enero – 19h / Presentes en IFFR Live: Tizza Covi y Rainer Frimmel.

'The Man' , de Charlotte Sieling (Dinamarca, 2017). Sábado 28 de enero – 16h / Presentes en IFFR Live: Charlotte Sieling y los actores Søren Malling y Jakob Oftebro.

'Home' , Fien Troch (Bélgica, 2016). Sábado 28 de enero – 20h / Presentes en IFFR Live: Fien Troch y los actores Mistral Guidotti y Sebastian van Dun.

'A Wedding' ('Noces'), de Stephan Streker (Bélgica, Francia, Luxemburgo, Pakistan, 2016). Domingo 29 de enero – 16h / Presentes en IFFR Live: Stephan Streker y los actores Lina El Arabi y Sébastien Houban.

'The Giant', de Johannes Nyholm (Suecia, Dinamarca, 2016). Domingo 29 de enero – 20h / Presentes en IFFR Live: Johannes Nyholm y los actores Christian Andrén y Johan Kylé.

Web oficial | IFFR