Asghar Farhadi no acudirá a los Oscars por el veto musulmán; Hollywood estalla contra Donald Trump

Hollywood prepara otro batalla contra Donald Trump. Tras la polémica con Meryl Streep y la marcha de las mujeres, ahora es su veto a la entrada de musulmanes lo que está provocando una oleada de protestas contra el presidente de Estados Unidos. Su orden ejecutiva señala concretamente a Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak, lo cual impide que cineastas como Asghar Farhadi puedan entrar en el país para acudir a los Oscars.

El iraní, que ya ganó la estatuilla en 2012 por 'Nader y Simin, una separación', vuelve a estar nominado este año con 'El viajante'. Parece que la prohibición de Trump podría permitir excepciones, como la visita por un evento cultural, sin embargo, Farhadi acaba de realizar un comunicado público donde afirma que ha decidido cancelar su viaje en señal de protesta.

Farhadi señala que la prohibición es "inaceptable incluso si se hicieran excepciones para mi viaje. Por la presente expreso mi condena por las injustas condiciones impuestas a algunos de mis compatriotas y ciudadanos de los otros seis países que intenten entrar legalmente en los Estados Unidos de América, y espero que la situación actual no genere un incremento de la división entre naciones".

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo — Taraneh Alidoosti (@t_alidoosti) 26 de enero de 2017

La protagonista de la película, Taraneh Alidoosti, ya se había pronunciado antes en Twitter calificando la orden de Trump como "racista" y declarando que no asistirá a la gala de los Oscars. Ellos se han visto en medio de la polémica pero no son los únicos que han mostrado su rechazo públicamente, y en Hollywood se está generando otra marcha contra el nuevo presidente. La Academia mantiene la corrección en una nota donde se muestra preocupada por lo ocurrido:

“La Academia celebra los logros en el arte del cine, lo cual busca trascender barreras y dirigirse a públicos de todo el mundo, sin importar la nacionalidad, etnia o diferencias religiosas. Como de cineastas (y de los derechos humanos de todos) alrededor del planeta, hallamos extremadamente alarmante que Asghar Farhadi, director de la película iraní ganadora del Oscar 'Una separación', junto con el reparto y el equipo de la nominada al Oscar este año 'The Salesman', se le pueda negar la entrada al país por su religión o su país de origen."

Anoche se entregaron los premios del sindicato de productores estadounidenses y durante la ceremonia hubo varias declaraciones relacionadas con esta prohibición. Gary Lucchesi, copresidente del gremio, señaló: "La libertad religiosa fue uno de los principios fundadores de nuestra democracia". Lori McCreary, también al frente del PGA, dijo: "Ahora, más que nunca, debemos recordar las palabras que hay en la Estatua de la Libertad: Dadme a vuestros cansados, vuestros pobres, vuestras masas apiñadas deseando ser libres". Irwin Winkler, que recibió un premio honorífico, dijo: "Todos nosotros somos refugiados; ninguno está excluido".

Hollywood y artistas contra Trump: nuevo asalto

The day the music died... ⚡️ “Protestors gather at New York's JFK Airport over refugee detainment”https://t.co/h8eyFmbAOs — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 28 de enero de 2017

Trump's Muslim entry ban targets refugees, not terrorists—and skips over his own business interests...sad...unfair. https://t.co/JDlz5fB98Z — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 28 de enero de 2017

NYC Action: Join a peaceful march and rally against Trump's Muslim ban in Battery Park between 2 and 5 today, Sunday, Jan 29. #nobannowall — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 29 de enero de 2017

We've lost something very precious.



And traded it for a cowardly, foolish illusion of safety.



I'm ashamed.#MuslimBan — Adam McKay (@GhostPanther) 28 de enero de 2017

Obviously we must prioritize keeping Americans safe. But we mustn't become un-American in the process. — Chris Evans (@ChrisEvans) 29 de enero de 2017

I feel afraid angry & betrayed - is the world really done with loving difference? I'm not. Love Trumps Hate. We will prevail. 👊🏽👊🏽👊🏽 — Riz Ahmed (@rizmc) 29 de enero de 2017

You're saying to a billion people "You're all the same. You're all dangerous to us." Children hear this. You breed evil here & everywhere. — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 de enero de 2017

Hey @realDonaldTrump @POTUS, the difference between you & Hitler is that he had more charisma, better hair & he wasn't a puppet. — Kumail Nanjiani (@kumailn) 29 de enero de 2017

I'm thinking of all the Syrian families I met in Iraq last year in the desperate refugee camps and how hopeless it felt. So much worse now. — Ewan McGregor (@mcgregor_ewan) 28 de enero de 2017

This is sick & cruel & we're better than this. Our grandkids will look back on this the way we look back at Japanese internment: with shame — Richard Dreyfuss (@RichardDreyfuss) 28 de enero de 2017

We don't ban entire groups bc of a small group of extremists. Period. It is fundamentally prejudicial and fundamentally unAmerican. — Mark Duplass (@MarkDuplass) 28 de enero de 2017

Along with liar,racist,misogynist,fool,infantile,sick,narcissist-with the Muslim ban we can now add heartless & evil to DT's repertoire. — Rob Reiner (@robreiner) 28 de enero de 2017

To my Muslim people deeply sincerely apologize for this disgusting act of hate exhibited by our so called president. This is #unAmerican — marlon wayans (@MarlonWayans) 28 de enero de 2017

Can't believe he's actually doing the disgusting unconstitutional things he promised to do. The Muslim ban is awful & will not be tolerated. — Emmy Rossum (@emmyrossum) 28 de enero de 2017

.@realDonaldTrump

NACHO u have taken a shit on our flag & our imperative separation of church & state.

You suck at America. — Nick Offerman (@Nick_Offerman) 28 de enero de 2017

Let Trump know we are fully aware that he's not calling the shots - Bannon is. Tweet this hashtag constantly: #StopPresidentBannon — Beau Willimon (@BeauWillimon) 29 de enero de 2017

"Dad, are we finally safe from people who come from countries where Trump has no business interests?"

"Yes, sweetie. Go to sleep." — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 28 de enero de 2017

