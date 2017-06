Así es 'Everything', el primer videojuego de la historia que podría ganar un Oscar

Somos muchos los que, desde hace años, reivindicamos los videojuegos como productos audiovisuales que van más allá del simple entretenimiento interactivo. Los avances tecnológicos que ha hecho la industria, han servido para elevar el videojuego a un nuevo nivel tanto en lo que respecta a lo estrictamente visual como en aspectos narrativos; lo cual ha ayudado a normalizar el merecido tratamiento del medio como arte.

Producciones como la obra maestra de Naughty Dog 'The Last of Us', o gran parte de los trabajos de Hideo Kojima —por poner un par de ejemplos—, han demostrado poseer unas capacidades a la hora de contar historias que poco o nada tienen que envidiar a sus homólogas cinematográficas. En este contexto, por primera vez un videojuego ha conseguido cualificarse y postular a una nominación a los premios Oscar.

Cool: Everything just qualified for an Academy Award, making it the first time this has happened to a game/interactive project pic.twitter.com/5SQVD9s960