'Ataque a los titanes', Warner quiere producir un remake en inglés del kaiju

Warner Bros. está negociando la adquisición de los derechos del manga japonés 'Ataque a los titanes'. En su versión de papel fue escrito e ilustrado por Hajime Isayama y ha sido adaptado en anime y dos películas en Japón. El proyecto tendría detrás al productor David Heyman, cuyo último éxito fue 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' (Fantastic Beast and Where to Find Them, 2016).

La idea sería un remake en toda regla de los dos largometrajes nipones estrenados en 2015. La primera parte fue la séptima película de mayor éxito en la historia de Japón, aunque la segunda no alcanzó ese nivel. Con la noticia reciente de que 'Train to Busan' (2016) tendrá pronto otro remake estadounidense, parece obligatorio que un éxito en los mercados orientales se adapte al público americano para obtener distribución.

La historia muestra a un grupo de seres humanos que han vivido detrás de un gran muro a través de varias generaciones, para mantenerse a salvo de los sádicos titanes, una especie de zombies gigantescos que asolaron el mundo. Sin embargo,los más curiosos quieren saber que hay más allá de la pared y crean un grupo especial para una misión de exploración,pero una brecha en el muro hace que la lucha por la pequeña ciudadela comience.

Claramente, el estudio espera desarrollar otra franquicia inspirada en el mundo del anime, hay que darse cuenta de que es un producto que en Japón ha generado incluso videojuegos. Las dos películas son dos ejemplos de la diversión y el puro espectáculo que puede ofrecer el Kaiju moderno, sin cortarse en la violencia y los elementos de horror. Si que es cierto que su segunda parte es inferior y quizá una visión con más visión para el clímax la podría mejorar, pero ¿mantendrán las imágenes los titanes arrancando miembros y machacando personas de las originales?