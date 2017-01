Barbara Hale nos ha dejado

La actriz Barbara Hale falleció el pasado jueves a la edad de 94 años, debido a una enfermedad pulmonar. La noticia la dio su hijo, William Katt —conocido sobre todo por la popular serie 'El gran héroe americano' ('The Greates American Hero', 1981-1983)—. Ambos compartieron película en la nostálgica cinta sobre amistad y surf 'El gran miércoles' ('Big Wedsnesday', John Millius, 1978), la última aparición cinematográfica de la actriz.

Aunque Hale hizo cine en los primeros años de su carrera, Hale se hizo famosa en la serie de televisión protagonizada por Raymond Burr 'Perry Mason' (íd., 1957-1966), uno de los grandes hitos televisivos —en España obtuvo un éxito espectacular—. Tanto Hale como Burr volvieron sobre sus personajes más conocidos en una serie de telefilms en los años ochenta y noventa

En el cine empezó haciendo personajes muy pequeños sin acreditar en una serie de films realizados el mismo año, como 'Gildersleeve's Bad Day' (Gordon Douglas, 1943) y 'La 7ª víctima' ('The Seventh Vicim', Mark Robson, 1943). A partir de la comedia musical 'Cada vez más alto' ('Higher and Higher', Tim Whelan, 1943) sus papeles empezaron a tener más relevancia.

Una de las mejores películas de su filmografía es el poco conocido film de culto 'La ventana' ('The Window', Tetzlaff, 1949), un prodigio de suspense sobre un niño de 9 años que es testigo de un asesinato. En la década de los cincuenta interviene al lado de James Stewart en la comedia 'Cuidado con los inspectores' ('The Jackpot', Walter Lang, 1950), es la protagonista absoluta de 'Lorna Doone' (íd., Phil Karlson, 1951), uno de sus mayores éxitos, e interpreta al lado de James Cagney la impresionante 'Un león en las calles' ('A Lion is in the Streets', Raoul Walsh, 1953).

Hale también a pareció en el primer film de catástrofes de gran éxito realizados en los setenta, y que abrió toda una saga, 'Aeropuerto' ('Airport', George Seaton, 1970).