'Batman v Superman' y un documental contra Hillary Clinton: lo peor del año según los Razzies 2017

Siguiendo con la tradición, un día antes de la gran fiesta de los Oscars, donde se supone que premian el mejor cine del año, se han anunciado los "ganadores" de la 37ª edición de los Golden Raspberry Awards, más conocidos como los Razzies. Ya sabes, el propósito de los mismos es destacar los peores estrenos de Hollywood.

Los galardones se han repartido entre la (injustamente) vapuleada 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' y el documental 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party', propaganda anti-demócrata que llegó a las carteleras de Estados Unidos poco antes de las elecciones presidenciales. Ambas películas se llevaron cuatro premios y sólo fueron superadas por 'Zoolander 2' en el apartado de mejor actriz de reparto (posiblemente lo más desafortunado de todo el palmarés).

A continuación puedes consultar la lista con los premiados y dejo también el vídeo oficial donde los van anunciando. Cabe destacar que hay una grabación del gran "triunfador" de la noche, Dinesh D’Souza, quien ha querido ir de simpático dando las gracias por el Razzie y alegrándose de no haber recibido un Oscar. Un genio este hombre.

Peor película:

Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia (Batman v Superman: Dawn of Justice)

Dirty Grandpa

Dioses de Egipto (Gods of Egypt)

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party - GANADORA

Independence Day: Contraataque (Independence Day: Resurgence')

Zoolander 2

Peor remake, parodia o secuela:

Alicia a través del espejo (Alice Through the Looking Glass)

Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia - GANADOR

50 sombras muy oscuras (Fifty Shades of Black)

Independence Day: Contraataque

Ninja Turtles: Fuera de las sombras (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)

Zoolander 2

Peor dirección:

Dinesh D’Souza y Bruce Schooley - Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party - GANADORES

Roland Emmerich - Independence Day: Contraataque

Tyler Perry - Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas - Dioses de Egipto

Zack Snyder - Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia

Ben Stiller - Zoolander 2

Peor guion:

Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia - GANADOR

Dirty Grandpa

Dioses de Egipto

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Contraataque

Escuadrón Suicida (Suicide Squad)

Peor actor:

Ben Affleck - Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia

Gerard Butler - Dioses de Egipto y Objetivo: Londres (London Has Fallen)

Henry Cavill - Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia

Dinesh D’Souza - Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party - GANADOR

Robert De Niro - Dirty Grandpa

Ben Stiller - Zoolander 2

Peor actriz:

Megan Fox por Ninja Turtles: Fuera de las sombras

Tyler Perry - Boo! A Madea Halloween

Julia Roberts - Feliz día de la madre (Mother’s Day)

Becky Turner - Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party - GANADORA

Naomi Watts - La serie Divergente: Leal (The Divergent Series: Allegiant) y Shut In

Shailene Woodley - La serie Divergente: Leal

Peor actriz de reparto:

Julianne Hough - Dirty Grandpa

Kate Hudson - Feliz día de la madre (Mother’s Day)

Aubrey Plaza - Dirty Grandpa

Jane Seymour - 50 sombras muy oscuras

Sela Ward – Independence Day: Contraataque

Kristen Wiig – Zoolander 2 - GANADORA

Peor actor de reparto:

Nicolas Cage - Snowden

Johnny Depp - Alicia a través del espejo

Jesse Eisenberg - Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia - GANADOR

Will Ferrell - Zoolander 2

Jared Leto - Escuadrón Suicida

Owen Wilson - Zoolander 2

Peor combinación en pantalla:

Ben Affleck y su malísimo enemigo para siempre Henry Cavill - Batman v Superman - GANADORES

Cualquier par de dioses o mortales egipcios - Dioses de Egipto

Johnny Depp y su "disfraz vomitivamente vibrante" - Alicia a través del espejo

El elenco completo de actores que una vez fueron respetados - Belleza oculta

Tyler Perry y "Esas mismas viejas pelucas gastadas" - BOO! A Medea Halloween

Ben Stiller y su amigo raramente divertido Owen Wilson - Zoolander 2

Premio a la redención:

Mel Gibson

