Batman volverá a tener música de Danny Elfman: Joss Whedon le ha fichado para 'La Liga de la Justicia'

El drama que vive Zack Snyder, que hizo que el exmarvelita Joss Whedon se hiciese cargo de 'La Liga de la Justicia' empieza a mostrar sus consecuencias. Parece ser que el que estuviera llamado a crear el mash up más importante de la historia Marvel dará forma al proyecto a su gusto, empezando por esta significativa decisión.

'Junkie XL', el compositor elegido por Snyder para 'La Liga de Justicia' sería sustituido (parcial o totalmente) por el legendario Danny Elfman, quien ya ha trabajado con Whedon en 'Vengadores: La era de Ultrón' (Avengers: Age of Ultron, 2015) y tampoco es ajeno al mundo de los superhéroes DC. Mientras, Junkie XL se dedicará a la nueva adaptación del videojuego 'Tomb Raider'.

El cuatro veces nominado a los Óscar de la Academia tiene experiencia en adaptaciones de DC Comics y, de hecho, ya ha compuesto alguna vez temas para dos miembros de la Liga. La primera, para el icónico 'Batman' (1989) de Tim Burton, así como su secuela, pero además y también proporcionó el tema para la serie televisiva de The Flash en 1990. También ha

Las tomas adicionales con Whedon tomando el relevo para 'La Liga de Justicia' ya han empezado Londres. Siguiendo un guión de Chris Terrio a partir de una historia de Snyder y Terrio. Protagonizan Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Superman, Gal Gadot como Wonder Woman, Jason Momoa como Aquaman, Ezra Miller como The Flash, Ray Fisher como Cyborg , Willem Dafoe como Nuidis Vulko, Jesse Eisenberg como Lex Luthor, Jeremy Irons como Alfred Pennyworth, Diane Lane como Martha Kent y aunque no se haya confirmado se espera que Ciarán Hinds interprete a Steppenwolf, y Amber Heard a Mera.

'La Liga de la Justicia' está prevista para estrenarse el 10 de noviembre.

Vía The Hollywood Reporter