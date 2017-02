Bill Paxton nos ha dejado

Crecí viendo y amando películas con actores clásicos allá por la década de los ochenta, nombres míticos de grandes intérpretes muy conocidos y de eternos secundarios no tan recordados. Cada cinéfilo recuerda también los nombres coetáneos a su crecimiento y formación, y en el de muchos el nombre de Bill Paxton significa más que el de otros actores más reconocidos. Mucho más.

Bill Paxton ha fallecido debido a complicaciones surgidas tras una operación en el corazón, según han informado miembros de su familia. Tenía 61 años.

Paxton será recordado sobre todo por ser uno de los actores fetiche de James Cameron. Ya aparecía como el punkie al que el Terminator daba una paliza en 'Terminator' ('The Terminator', 1984). Fue el quejica Hudson en la magistral 'Aliens, el regreso' ('Aliens', 1986) e hizo un número cómico inolvidable en 'Mentiras arriesgadas' ('True Lies', 1994)

La última vez que colaboró con Cameron fue en la inmensa 'Titanic' (íd., 1997), y algunos no entendemos por qué no apareció en 'Avatar' (íd., 2009), en la que pululan personajes muy adecuados para Paxton. Con la ex-mujer de Cameron, Kathryn Bigelow trabajó en una de las mejores películas de vampiros de los ochenta: 'Los viajeros de la noche' ('Near dark', 1987).

Antes de tener el personaje con cierta relevancia en 'Aliens', Paxton apareció en personajes muy pequeños en films como 'El pelotón chiflado' ('Stripes', Ivan Reitman, 1982), 'Calles de fuego' ('Streets of Fire', Walter Hill, 1984), 'La mujer explosiva' ('Weird Science', John Hugues, 1985) o 'Commando' (íd., Marl L. Lester, 1985).

En los noventa participó en films como 'Depredador 2' ('Predator 2', Stephen Hopkins, 1990) o uno de los mejores films de Walter Hill y que pasó prácticamente inadvertido, el excelente thriller 'El tiempo de los intrusos' ('Trespass', 1992). El film de catástrofes 'Twister' (íd., Jan de Bont, 1996) fue uno de los films con Paxton como protagonista principal que más éxito tuvo. ¿Quién no recuerda "es la misma vaca"? En esa misma década protagoniza la obra maestra de Sam Raimi, 'Un plan sencillo' ('A Simple Plan', 1998).

En la siguiente década debuta en la dirección con la estimable 'Escalofrío' ('Frailty', 2001), que él mismo protagoniza al lado de Matthew McConaughey. El film no obtuvo el éxito esperado, pero hoy día es casi una película de culto. Cuatro años más tarde dirigió 'Juego de honor' ('The Greates Game Ever Played', 2005), que casi nadie ve y aquí ni si quiera se estrena.

A esas alturas Paxton ya se ha hecho con el corazón de muchos, así de sencillo. Su carismática personalidad y sentido del humor suelen vestir a sus personajes, tan idénticos como diferentes, y aunque parece condenado a roles secundarios su visible pasión interpretativa le hace tener madera de actor de primera fila, porque como más de una vez se ha dicho, no existen actores secundarios. Bill Paxton no lo era.

Una de las últimas interpretaciones del actor fue un divertido rol en 'Al filo del mañana' ('Edge for Tomorrow', Doug Liman, 2014), con el que parecía estar parodiando a muchos de sus personajes de antaño.

Buen viaje.