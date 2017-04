'Blessed Virgin', un drama sobre monjas lesbianas es el nuevo proyecto de Paul Verhoeven

Estamos de suerte. Paul Verhoeven no va a tardar tanto tiempo en traernos una película a la altura, y tan sólo un año después de que su última película 'Elle' sorprendiera a todos en el 69º Festival de Cine de Cannes, ya tiene preparado un nuevo proyecto, con el que se reunirá con Virginie Effire, una de las actrices de su celebrada película y que sinceramente, con dos detalles ya no puede llamar más la atención.

Y es que se trata de un proyecto que, no nos extrañaría nada que hiciera poner el grito en el cielo a los más conservadores. Bajo el título de 'Blessed Virgin', se trata de una adaptación del libro académico de Judith C.Bronw titulado 'Inmodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy", o lo que viene a ser lo mismo, pero en castellano: Actos Inmodestos, la vida de una monja lesbiana en la italia renacentista. Ahí queda eso.

Y es que con un antecedente como ese y el teaser poster promocional que se han marcado, 'Blessed Virgin' parece que se va a vender sola. La película se centrará en la abadesa Benedetta Carlini, que en el siglo XVII fue una figura relevante de la Iglesa después de proclamar haber tenido visiones religiosas y estigmas, aunque luego se sabría que fueron falsas y sus relaciones con otras monjas saldrían a la luz.

La película estará producida por Saïd Ben Saïd, quien ya produjera 'Elle', y ha sido él mismo el encargado de dar la buena nueva en Twitter. Un anuncio que llega muy próximo a que arranque una nueva edición del Festival de Cine de Cannes, por lo que suponemos que se están preparando para mover el proyecto en el mercado.

