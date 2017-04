'Captain Marvel' por fin tiene directora... ¡y director!

El cine de superhéroes mueve tanto dinero en Hollywood que cualquier fichaje puede acabar convertido en un culebrón, con los fans y los medios pendientes de cualquier posible detalle relacionado con estos proyectos. Tras meses de rumores y especulaciones, Anna Boden y Ryan Fleck son los elegidos para dirigir 'Captain Marvel', que ya contaba con Brie Larson como protagonista.

Es una producción muy importante para Marvel ya que es la primera que gira en torno a una superheroína. Se dijo que la puesta en escena estaría en manos de una realizadora, siguiendo el ejemplo de 'Wonder Woman' de Warner/DC, pero finalmente han apostado por un dúo: Fleck y Boden son responsables de 'Una historia casi divertida' ('It's Kind of a Funny Story', 2010) o 'La última apuesta' ('Mississippi Grind', 2015), además de episodios para series como 'The Affair' o 'Billions'.

Otro título destacable en la carrera de Ryan Fleck y Anna Boden es 'Half Nelson' (2006), un drama escrito por ambos pero dirigido por Fleck; es el único film que ha realizado en solitario, a partir de ahí formó equipo con Boden. Según Hollywood Reporter, la lista de candidatas que barajó Marvel para este proyecto incluía a cineastas como Niki Caro, Lesli Linka Glatter, Lorene Scafaria, Sam Taylor-Johnson, Lucia Aniello, Jennifer Kent y Jennifer Yuh.

Nicole Perlman y Meg LeFauve han escrito el guion de 'Captain Marvel', cuyo estreno está previsto para el 8 de marzo de 2019. La película contará los orígenes del personaje pero no tendremos que esperar dos años para poder ver a Brie Larson en acción: se sabe que la actriz será presentada como Carol Danvers/Capitana Marvel en 'Vengadores: La guerra del infinito' ('Avengers: Infinity War'), en cines a partir del 4 de mayo de 2018.