Carrie Fisher nos da el susto de las navidades: en cuidados intensivos tras sufrir un infarto

Aún no ha terminado este funesto 2016. Carrie Fisher, famosa por interpretar a la princesa Leia en la saga 'Star Wars', sufrió ayer un ataque al corazón, a escasos 15 minutos de que el vuelo en el que viajaba aterrizara en Los Ángeles. La actriz, de 60 años, fue trasladada a urgencias y se ha informado que su situación es "estable" y "fuera de peligro" pero su hermano Todd Fisher lo ha desmentido.

"Está en cuidados intensivos y todo el mundo está rezando por ella. No hay nada nuevo por parte de los doctores. No hay buenas o malas noticias", aclaró a Variety. Las primeras noticias sobre el estado de salud de la estrella hacían presagiar lo peor, en especial con un año como éste, y entre la oleada de mensajes que han llegado a Internet cabe destacar estos tres publicados en Twitter:

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher