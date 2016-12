Carrie Fisher nos ha dejado

La actriz Carrie Fisher, mundialmente conocida por haber dado vida a la Princesa Leia de la saga Star Wars, ha fallecido hoy martes tras haber sufrido un infarto hace unos días que la tuvo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Los Ángeles. La actriz tenía 60 años.

Fisher pasará a la historia del cine sólo por el personaje que creó George Lucas. La actriz se puso en la piel de Leia con tan sólo 19 años, tal fue la fama que nunca pudo apartarse de semejante popularidad. Star Wars ha ido pasando de generación en generación y lo seguirá haciendo.

Fisher debutó realmente en el film 'Shampoo' (íd., Hal Ashby, 1975), al lado de Warren Beatty. Tras su impacto como Leia en los dos primeros films de la saga, sobre todo 'El imperio contraataca' ('The Empire Strikes Back, Irvin Kershner, 1980), Fisher interviene en films como el desternillante 'Granujas a todo ritmo' ('The Blues Brothers', John Landis, 1980) al lado de su buen amigo John Belushi, quien llegó a aconsejarle sobre su frenética vida con las drogas.

Tras la trilogía y ya en la década de los ochenta la actriz participa al lado de Tom Hanks en films como 'El hombre con un zapato rojo' ('The Man with One Red Shoe', Stan Dragoti, 1985) y 'No matarás... al vecino' ('The Burbs', Joe Dante, 1989). A las órdenes de Woody Allen se luce en 'Hannah y sus hermanas' ('Hannah and Her Sisters, 1986).

Fisher tuvo una vida tan complicada con las drogas y el éxito que recogió parte de ello en un libro, el cual tuvo su adaptación cinematográfica, firmando ella misma el guion. 'Postales desde el filo' ('Postcards From the Edge', Mike Nichols, 1990), con un reparto espectacular, es el film.

'Cuando 'Harry encontró a Sally...' ('When harry Met Sally...', Rob Reiner, 1989) es otro de los títulos famosos en los que participó. Hace poco más de un año alegró a medio planeta con el regreso a su personaje más famoso en 'Star Wars: El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens', J.J. Abrams, 2015). Fisher terminó también su participación en su secuela, 'Star Wars: Episode VIII' (Rian Johnson, 2017), y se desconoce cómo afectará la muerte de la actriz al argumento de la saga, pero podemos imaginarlo...

Hace muchos, muchos años quise ser un jedi y besar a la princesa Leia. Que la fuerza te acompañe.