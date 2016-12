Carrie Fisher terminó su trabajo en 'Star Wars VIII', donde Leia es más importante

A pesar del aviso que supuso el infarto, nadie quería pensar lo peor y el mundo quedó sorprendido y conmocionado por la muerte de Carrie Fisher con sólo 60 años. La querida actriz había recuperado su mítico papel de Leia Organa en 'Star Wars: El despertar de la fuerza', y los fans no pueden evitar preguntarse qué va a pasar con ella en los dos siguientes episodios que están en desarrollo.

Por suerte, Fisher había terminado su trabajo como Leia en 'Star Wars VIII', por completo. Todavía falta un año para el estreno y es habitual que durante la fase de post-producción se vuelva a convocar a los actores para regrabar diálogos o incluso escenas (recordemos lo ocurrido con 'Rogue One') pero la actriz murió sin dejar nada pendiente. De hecho, se ha desvelado que, a diferencia de la anterior entrega, su papel en el Episodio 8 es importante.

(Vídeo con la audición donde Fisher consiguió entrar en 'La guerra de las galaxias')

Ahora bien, ¿qué ocurre con Leia en el Episodio IX? A partir de aquí todo es especulación y teorías sin mucho fundamento. No sabemos qué pasa en 'Star Wars VIII' pero, según Deadline, Fisher tenía previsto incorporarse a la siguiente entrega. Podría ser una manera de despistar o evitar spoilers (Harrison Ford sigue apareciendo en los créditos) si bien lo más probable es que sea cierto. Sólo quedan dos opciones para Disney, Lucasfilm y el director Colin Trevorrow, que debe iniciar la producción el año que viene.

O modifican el guion, y matan al personaje sin mostrarlo en pantalla, o recrean a la actriz gracias a la magia del CGI, algo que ya han hecho en 'Rogue One' con resultados muy discutidos. Me temo que no saldremos de dudas hasta el estreno del Episodio VIII, previsto para las navidades de 2017, cuando veamos por última vez en la gran pantalla a Carrie Fisher. En televisión todavía podremos disfrutar de su talento y sentido del humor en la 3ª temporada de la recomendable serie 'Catastrophe'.

PD: Su hija, Billie Lourd, también vuelve en el Episodio VIII y con más tiempo en pantalla.

Vía | Deadline