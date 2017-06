'Cars 3' pierde público pero conquista la taquilla USA mientras 'Wonder Woman' se consolida como fenómeno

Pixar no falla y, como era de esperar, vuelve a conquistar la taquilla de Estados Unidos con 'Cars 3', el primero de sus dos estrenos para este año ('Coco' llegará en noviembre). Pese a lograr el nº1, los resultados de la secuela no han sido muy positivos: con 53M$ es el peor estreno de la trilogía. 'Cars' recaudó 60M$ en 2006 y 'Cars 2' hizo 66M$ en 2011.

Quizá ese tono más dramático que apuntan los trailers la hacen más atractiva para el público adulto pero no la ha ayudado para convertirse en una propuesta familiar imprescindible. O quizá es que, sencillamente, la franquicia ha perdido fans y le ha perjudicado enfrentarse a 'Wonder Woman', que está siendo uno de los estrenos más potentes del año.

Tras una estupenda segunda semana donde mejoró los datos del actual Universo cinematográfico de DC, la película protagonizada por Gal Gadot mantiene su espectacular racha en los cines estadounidenses con 40 millones más y un total de 274, por encima de 'El hombre de acero' en el mismo periodo (248M$ en 17 días). Sus ingresos sólo bajaron un 30,3% en su tercera semana, un dato increíble. Y globalmente suma 571 millones. En España podremos verla, al fin, el próximo viernes.

Top 10 con lo más taquillero en Estados Unidos

La gran sorpresa del ranking esta semana es el estreno de 'All Eyez on Me', un biopic de Tupac Shakur que llegó coincidiendo con el que habría sido su 46º cumpleaños; ha sido vapuleado por la crítica y por Jada Pinkett Smith (su relación con el rapero es retratada en el film) pero el morbo habrá jugado a su favor. En 5º lugar entra 'A 47 metros' ('47 Meters Down'), un thriller que demuestra que los tiburones siguen estando de moda.

La que ha decepcionado es 'Una noche fuera de control' ('Rough Night'), una comedia gamberra destinada especialmente al público femenino, con Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer y Zoë Kravitz al frente del reparto. No obstante, costó 20M$ y está gustando a los críticos así que no será ningún desastre.

Datos | Boxofficemojo