Casey Affleck se pronuncia sobre su polémico Oscar: "No hay nada que pueda hacer"

Casey Affleck ha respondido por fin a la polémica creada en Internet sobre su recién ganado Oscar al mejor actor. Como sabrás, desde que el protagonista de 'Manchester frente al mar' ('Manchester By The Sea', 2016) comenzase a recibir premios por su interpretación, resurgió en Internet un caso de supuesto acoso sexual que se remonta al año 2010, cuando Affleck dirigió 'I'm Still Here', el falso documental con su cuñado Joaquin Phoenix.

La productora Amanda White y la directora de fotografía Magdalena Gorka acusaron al hermano de Ben Affleck pero el asunto no llegó a juicio porque las partes firmaron un acuerdo, y la estrella abonó una cantidad no especificada (en Magnet cuentan el caso con más detalle). Casey Affleck se ha declarado inocente y sólo disponemos de los testimonios de las supuestas víctimas pero si echas un vistazo en Internet hay mucha gente que le considera culpable, incluso le tachan de "violador", y Brie Larson ha avivado el fuego.

Durante la gala, llamó la atención la frialdad con la que Larson anunció el Oscar de Affleck y le entregó la estatuilla, sin aplaudirle en ningún momento. Esto se entendió como un gesto de repulsa por las acusaciones de acoso sexual y una negativa a celebrar el galardón. El actor había mantenido silencio durante toda la temporada de premios, pero ahora que ha terminado con el Oscar en sus manos, y ante nuevas preguntas, ha decidido realizar unas breves declaraciones.

"Creo que cualquier clase de maltrato, por la razón que sea, es inaceptable y aberrante, todo el mundo merece ser tratado con respeto en el lugar de trabajo y en cualquier otra parte", dijo el actor. Señala que las partes no tienen permitido discutir los detalles del acuerdo prejudicial y afirma que la gente no sabe lo que ocurrió. "Realmente no hay nada que pueda hacer. Sólo puedo vivir mi vida de la forma que sé, y hablar de mis valores y de cómo intento vivir en base a ellos todo el tiempo", concluye.

Ejemplos de los ataques a Casey Affleck en Twitter

Hace un año Brie Larson interpretó a una victima de abuso y ahora tuvo que "premiar" a alguien que hace lo mismo. Su expresión lo dice todo. pic.twitter.com/9v2pPpMUNn — ᴍᴏᴄᴋιɴɢᴊᴀʏ (@KatnissEnPanem) 27 de febrero de 2017

My aesthetic: Brie Larson not clapping for literal trash hole casey affleck pic.twitter.com/Ci5LWXLkCr — Tyler Struble (@tyler_struble) 27 de febrero de 2017

La cara de Brie Larson dándole el Oscar a Casey Affleck representa a todas las mujeres del planeta 🤢 #Oscars — Rosa 🥀 (@xsandflowerx) 27 de febrero de 2017

Casey Affleck should not have won. People who commit sexual harassment should lose their jobs, not be celebrated with honor and prestige. — Feminist Frequency (@femfreq) 27 de febrero de 2017

Trump was elected, and Casey Affleck just won an Oscar. We've officially normalized sexual assault as a society. #Oscars2017 — Priscilla Wagner (@_CillaW) 27 de febrero de 2017

Chrissy Teigen being a national hero once again during casey affleck's speech pic.twitter.com/raZfHFQvwd — laura (@daisyrdley) 27 de febrero de 2017

viola davis has murdered casey affleck in her head in 15 different ways already pic.twitter.com/CvvnD0LKE2 — *** (@kenobarnes) 27 de febrero de 2017

Vía | BBC