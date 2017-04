Clint Eastwood dirigirá un thriller sobre el atentado terrorista del tren Thalys en 2015

Desde su película más optimista, 'Sully' (íd., 2016) son varias las noticias asociadas a Clint Eastwood y su nuevo trabajo —algún día hablaré de papeles que le ofrecieron, caso de 'Tiburón' ('Jaws', Steven Spielberg', 1975), 'Apocalypse Now' (íd., Francis Ford Coppola, 1979) o 'Blade Runner' (íd., Ridley Scott, 1982), entre otros muchos—, pero parece que finalmente el proyecto elegido es un thriller titulado 'The 15:17 to Paris'.

La película está basada en el libro 'The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, A Train, And Three American Heroes', escrito por Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone y Jeffrey E. Stern. El guion es obra de Dorothy Blyskal, cuyo currículum es haber sido asistente de producción en varias películas, incluida 'Sully'.

La película narra la odisea real de los tres autores del libro, soldados americanos que no entraron en pánico ante la amenaza de un atentado terrorista, en concreto el que pensaba realizar un componente del ISIS en el tren que iba de Bruselas a Paris. El individuo iba cargado de explosivos con la intención de matar aproximadamente a unas 500 personas.

Parece que Eastwood le ha cogido el gusto a filmar películas con personajes reales como protagonistas. '15:17 to Paris' será la quinta película consecutiva al respecto. En cualquier caso, a mí me viene a la memoria el proyecto que el director tenía en los setenta, para ser protagonizado por él y dirigido por Alfred Hitchcock, situándose la acción en un tren europeo con un gran peligro a bordo.

'The 15:17 to Paris' se filmará a finales de año, y teniendo en cuenta la rapidez con la que filma Eastwood, es probable que la vemos en menos de un año.

Vía | Deadline