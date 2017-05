Confirmada secuela de 'Al filo del mañana', Tom Cruise y Emily Blunt vuelven a la carga

Los que tuvimos la suerte de adentrarnos vírgenes en las salas de cine el pasado 2014 para enfrentarnos a esa maravilla de blockbuster que es ‘Al filo del mañana’, fuimos capaces de disfrutar, aún más si cabe, de una experiencia inigualable en la que las cantidades ingentes de testosterona segregadas no estaban reñidas en absoluto con una inteligencia atípica en este tipo de entretenimientos estivales.

Fuimos muchos los que, entusiasmados con el trabajo dirigido por Doug Liman —‘Jumper’— y escrito por el siempre eficiente Christopher McQuarrie —‘Jack Reacher’—, inundamos las redes sociales bramando por una secuela que devolviese a los personajes de Tom Cruise y Emily Blunt a la gran pantalla. Por suerte, nuestras plegarias han sido escuchadas, ya que el propio Liman, en unas declaraciones recientes durante la promoción de su nuevo largometraje 'The Wall', ha confirmado que la segunda parte de ‘Al filo del mañana’, está en desarrollo.

“¡Tenemos una historia increíble! Muchísimo mejor que la de la primera parte y, obviamente, me encantó la anterior película. Se titulará ‘Live Die Repeat and Repeat’. Tom [Cruise] está muy emocionado con ello, y Emily Blunt también. La gran pregunta es cuándo la haremos, no si la haremos.”