Coppola y los protagonistas de 'El padrino' se reúnen para celebrar el 45º aniversario del film

En el Festival de Tribeca se está rindiendo homenaje a films muy populares y admirados de forma muy especial, reuniendo al director y los protagonistas de los mismos. Primero fue el turno a 'Reservoir Dogs' (íd., 1991) y luego le tocó a 'El padrino' ('The Godfather', Francis Ford Coppola, 1972), película que no necesita presentación para nadie, incluso los que no la han visto.

El evento ha reunido al director Francis Ford Coppola y los intérpretes Al Pacino (Michael Corleone), Robert Duvall (Tom Hagen), Diane Keaton (Kay Adams), James Caan (Sonny Corleone), Talia Shire (Connie), y también Robert De Niro, que en la secuela de 1974 da vida a un joven Vito Corleone, por lo que ganó su primer Oscar. El trabajo de Coppola también fue recompensado por la Academia de Hollywood por la segunda parte.

Todos hablaron de lo dificultoso que fue un rodaje en el que la productora no estaba contenta ni con la elección de Francis Ford Coppola —el director expresó en la reunión lo incómodo que estar en un sitio en el que no se te quiere—, ni con la de Marlon Brando, en aquel momento considerado veneno para la taquilla, ni con el joven Al Pacino, que consideró una completa locura que el director confiase en él para el personaje de Michael Corleone.

Lo mismo sucedió con Talia Shire, e incluso con la fotografía, considerada demasiada oscura. Vamos, que todo fueron problemas e inconvenientes para una película que a día de hoy no ha perdido ni un sólo ápice de su fuerza, sino todo lo contrario. Imitaciones e intentos de hacer algo parecido ha habido durante todos estos años, pero ninguno que merezca la pena citar. Coppola señaló que hoy día sería inviable hacer la película.

También confesó no volver haber visto la película durante más de 30 años. Diane Keaton dijo que lo hizo recientemente y la experiencia fue increíble.

Vía | The Film Stage