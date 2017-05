¡Dame tu fuerza Pegaso! 'Los caballeros del zodiaco' tendrá película de acción real

Parece que ha llegado la hora. Toei Animation está colaborando con A Really Good Film Company para producir una nueva adaptación cinematográfica de la popular serie 'Los caballeros del zodiaco' ('Saint Seiya: Knights Of The Zodiac') pero esta vez con actores de carne y hueso. Screendaily informa que se prepara una película de acción real hablada en inglés.

Basada en el famoso manga de Masami Kurumada que ha vendido en torno a 35 millones de copias, la historia de 'Saint Seiya' narrará las aventuras de un grupo de guerreros llamados 'Santos', fieles protectores de la diosa griega Atenea, quien lucha contra otras divinidades del Olimpo para salvar a la humanidad. Cada 'santo' lleva una poderosa armadura sagrada diseñada a partir de una constelación del zodiaco.

"Esto es para nuestros leales fans que han apoyado la serie durante los últimos 30 años, así como para la nueva generación de seguidores", ha declarado Kurumada. Por su parte, Kozo Morishita, jefe de Toei, declaró que están entusiasmados con un proyecto que aspira a llegar a públicos de todo el mundo y cuyo objetivo es preparar el terreno para "muchas más" películas basadas en el extenso catálogo de la compañía.

De momento no hay más información sobre 'Saint Seiya', ni fechas ni director o actores. Personalmente, esta noticia me produce una mezcla de interés y miedo; de niño fui muy fan de la serie animada y la recuerdo con mucho cariño, nada más escuchar la intro del vídeo se me erizó la piel. Como el genial flashback de 'Ratatouille', cuando el crítico prueba el plato que prepara Remy. Ojalá estén acertados eligiendo al director, y por favor, ¡que piensen en hacer UNA película buena! Ya hemos visto qué ha pasado con el proyecto de saga de 'Power Rangers'...