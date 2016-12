Damien Chazelle dirigirá a Ryan Gosling en 'First Man'

Damien Chazelle está que lo peta. Va camino de convertirse en el nuevo "gran director" de Hollywood. Tras los éxitos, sobre todo críticos, de 'Whiplash' (íd., 2014) y 'La ciudad de las estrellas' ('La La Land', 2016) —de momento la principal favorita para arrasar en la próxima edición de los Oscars— se ha confirmado su nuevo proyecto: 'First Man'.

La película está basada en el libro 'First Man: A Life of Neil A. Armstrong', escrito por James Hansen, y que supone, cómo no, una biografía sobre el primer hombre que puso un pie en la Luna. Ryan Gosling, que también está que lo peta, se hará cargo del personaje de Armstrong.

El guion de la película será obra de Josh Singer, ganador del Oscar al mejor guion adaptado, junto a Tom McCarthy, en la última edición de los Oscars, por su labor en la excelente 'Spotlight' (íd., Tom McCarthy, 2015). En su currículum también está el haber escrito 'El quinto poder' ('The Fifth Estate', Bill Condon, 2013), otro film que narra hechos reales.

El rodaje dará comienzo a principios del 2018, así que aun queda bastante para que oigamos a Gosling recitar aquello de "Éste es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Teniendo en cuenta lo bien que utiliza Chazelle la música en sus películas, preparémonos para un buena ración de pelos como escarpias.