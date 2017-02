Damien Chazelle es el mejor director del año para el DGA y casi tiene el Oscar en el bolsillo

Otro triunfo para 'La ciudad de las estrellas - La La Land' que la confirma como la gran favorita para los Oscars. Su autor, Damien Chazelle, se impuso en la 69ª edición de los premios que entrega anualmente el gremio estadounidense de directores (DGA). Cabe señalar que en 61 de los últimos 68 años, el cineasta galardonado por el DGA también se llevó el Oscar.

Recordemos que Chazelle competía con Denis Villeneuve por 'La llegada' ('Arrival'), Garth Davis por 'Lion', Kenneth Lonergan por 'Manchester frente al mar' ('Manchester by the Sea') y Barry Jenkins por 'Moonlight'. Todos acudieron como nominados por primera vez a la gala, celebrada anoche en Los Ángeles. La derrota de Davis fue sólo parcial ya que se alzó con el premio al mejor realizador debutante (curiosamente, no aspira al Oscar, su lugar lo ocupa Mel Gibson).

Chazelle señaló que comenzó a trabajar en 'La La Land' hace siete años, cuando se carrera atravesaba una situación muy diferente: "Era una etapa donde ninguno de mis sueños se estaba cumpliendo. Espero que la película aporte algún tipo de esperanza. Si hay un mensaje que me gustaría lanzar, es que lo más importante es simplemente perseguir tus sueños, sin importar lo ingenuos que sean... en realidad porque parecen ingenuos. Quizá no se hagan realidad pero, a veces, con perseguirlos creas un efecto dominó. Realmente lo creo".

Palmarés de los DGA Awards 2017

MEJOR DIRECCIÓN EN CINE: Damien Chazelle por 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

Finalistas: Denis Villeneuve por 'La llegada' ('Arrival'), Garth Davis por 'Lion', Kenneth Lonergan por 'Manchester frente al mar' ('Manchester by the Sea') y Barry Jenkins por 'Moonlight'

MEJOR DIRECCIÓN EN CINE DE UN DEBUTANTE: Garth Davis por 'Lion'

Finalistas: Kelly Fremon por 'The Edge of Seventeen', Tim Miller por 'Deadpool', Nate Parker por 'El nacimiento de una nación' ('The Birth of a Nation') y Dan Trachtenberg por 'Calle Cloverfield 10' ('10 Cloverfield Lane')

MEJOR DIRECCIÓN EN DOCUMENTAL: Ezra Edelman por 'O.J.: Made in America'

Finalistas: Otto Bell por 'The Eagle Huntress', Josh Kriegman & Elyse Steinberg por 'Weiner', Raoul Peck por 'I Am Not Your Negro' y Roger Ross Williams por 'Life Animated'

PREMIO HONORÍFICO POR LOGROS CINEMATOGRÁFICOS: Ridley Scott

Vía | Web oficial del DGA