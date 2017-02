Daniel Craig y Adam Driver en la primera imagen de 'Logan Lucky' de Steven Soderbergh

Agárrense a la silla porque nos llega la primera imagen de 'Logan Lucky', el esperadísimo regreso de Steven Soderbergh, y no puede tener mejor pinta. Tras cuatro años alejado de la dirección -su último trabajo como director fue la tv-movie 'Behind the Candelabra' de 2013-, Soderbergh parece que va a volver por la puerta grande, y aunque ya habíamos visto fotografías del rodaje, ya podemos ver una imagen de la película.

Protagonizada por Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig y Riley Keough, 'Logan Lucky' es una comedia que cuenta la historia de los hermanos Jimmy (Channing Tatum) y Clyde Logan (Adam Driver), quienes intentando revertir una maldición familiar, emprenden un complicado robo durante la legendaria carrera Coca-Cola 600 en Charlotte Motor Speedway.

Con fecha de estreno prevista en Estados Unidos para el 18 de Agosto, el reparto de 'Logan Lucky' lo completan Hilary Swank, Seth MacFarlane, Katie Holmes y Katherine Waterson. Un reparto bastante impresionante para un director al que no vemos en salas desde el 2013 con la fallida 'Efectos secundarios' ('Side Effects'), que también protagonizaba Channing Tatum..

La película, rodada durante la auténtica carrera Charlotte Motor Speedway, parece que tiene bastnate entusiasmado al propio Soderberg. Y es que ha llegado a asegurar que con 'Logan Lucky' tiene "la película adecuada, el equipo adecuado y el compañero adecuado en la distribuidora Bleecker Street". Nosotros estamos deseando ver el tráiler.

