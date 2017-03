Danny Boyle confirma que 'Trainspotting' podría continuar con un spin-off

Parece que no tendremos que esperar otras dos décadas para reencontrarnos con los protagonistas de 'Trainspotting'. La segunda parte acaba de estrenarse en Estados Unidos y ya sabemos cómo funciona allí la industria, no han tardado en preguntar a Danny Boyle si hay opciones de continuar la historia con más películas.

El cineasta reveló que existe la posibilidad de realizar un spin-off sobre Begbie, el violento personaje interpretado por Robert Carlyle. El proyecto se basaría en 'The Blade Artist', reciente libro del escritor de 'Trainspotting', Irvine Welsh, donde narra la vida de Begbie como escultor en California. A continuación puedes leer las declaraciones de Boyle al respecto:

"Creo que a Bobby [Carlyle] le encantaría hacerlo porque es un giro interesante sobre el personaje. Eso podría llevar a una película. No puedes llamarlo 'T3' porque, aunque aparecen algunos de los otros personajes, sólo son incluidos brevemente. Es una historia en solitario. Puedes llamarlo un spinoff. Blade Artist es una gran lectura."

Cuando le plantean si repetiría como director en este proyecto, Danny Boyle retrocede. No se muestra interesado hasta ese punto y sale con esta excusa: "Mi cariño es hacia los cuatro. Siempre lo vi como una película de grupo, así que todavía sigo en ese modo".

Robert Carlyle también se ha referido al spin-off, confirma que ya se han llevado a cabo conversaciones y, efectivamente, quiere seguir dando vida al personaje. Durante la premiere mundial de 'Trainspotting 2' en Edimburgo, declaró: "Hemos estado hablando sobre eso, yo me apunto a hacerla. Así que quizá no hemos visto el final de Begbie todavía". 'T2: Trainspotting' no está siendo un éxito, sólo lleva recaudados 33 millones de dólares (costó 18), pero no cabe descartar una continuación.

Por mi parte, vería algo con el estilo enérgico y rompedor de la primera, pero pasaría de algo en la línea de 'T2', más convencional y nostálgica, demasiado preocupada por recordar a la original. Y Renton (Ewan McGregor) es el mejor personaje, con Begbie no creo que funcione. Tiene algunos momentazos en la secuela (la presentación en la cárcel o la despedida de su familia) pero acaba resultando cargante y, como los otros cuatro, parece una versión desdibujada y repetitiva de lo que vimos en 1996. ¿Qué opinas, estás a favor del spin-off?

Vía | Darkhorizons