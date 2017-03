'Darkmouth', la saga literaria sobre caza de monstruos se convertirá en una película animada

El cine de animación ha ido ganando importancia en Hollywood durante estos últimos años gracias a la buena acogida por parte del público. Eso ha llevado a la aparición de multitud de secuelas, pero también a que compañías más pequeñas prueben suerte con producciones llamativas. En este caso será Alcon la que pruebe suerte con 'Darkmouth', el salto a la gran pantalla de una saga literaria centrada en la caza de monstruos que une aventura, comedia y fantasía.

La historia gira alrededor de un entusiasta chaval que descubre que se ha pasado de optimista al intentar meterse en el negocio familiar de la caza de monstruos demasiado pronto. Alcon ha fichado para dirigirla a David Pimentel, que ha trabajado en el departamento de animación en títulos como 'Vaiana' ('Moana') o 'Cómo entrenar a tu dragón' ('How to Train Your Dragon'), y Douglas Sweetland -'Los Increíbles' o 'Toy Story'-.

'Darmouth' toma como base la hasta ahora trilogía literaria de corte infantil escrita por el irlandés Shane Hegarty, la cual ha sido adaptada para la ocasión por Lloyd Taylor. Nada se ha concretado sobre si adaptará un único libro o si serán varios los que den forma a la película. Lo suyo sería lo primero para así tener la mayor cantidad adicional posible en caso de conseguir un gran éxito, pero quizá Alcon no tenga esa mentalidad.

Por ahora se desconoce cuándo se pondrán manos a la obra, por lo que lo más seguro es que aún tendremos que esperar unos años para poder ver 'Darkmouth' en nuestro cine más cercano. Mientras esperamos, lo más parecido que hay en la actualidad es 'Trollhunters', la serie de Netflix creada por Guillermo del Toro.

Vía | Joblo