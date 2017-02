David Fincher quiere dirigir la secuela de 'Guerra Mundial Z' que abandonó J.A. Bayona

En 48 horas, la secuela de 'Guerra Mundial Z' ('World War Z', 2013) ha pasado de estar a un paso de la cancelación a considerarse un proyecto jugoso. Tras la marcha de J.A. Bayona (para dirigir 'Jurassic World 2'), Paramount no lograba encontrar a un sustituto y era evidente que 'Guerra Mundial Z 2' no iba a llegar a los cines este verano, como estaba previsto, así que hace dos días fue retirada de su calendario de estrenos.

Un movimiento sorprendente ya que lo habitual habría sido posponerlo, y que puede traducirse en que el estudio no tiene nada claro cómo proceder con la secuela. Hoy HollywoodReporter da un giro al tema informando que David Fincher quiere dirigirla, según unas fuentes cercanas al cineasta. Ya se habló de esta posibilidad en [agosto de 2016],(http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/world-war-z-sequel-brad-918839) apoyándose en su amistad con Brad Pitt, protagonista y productor de este proyecto.

Según THR, su fuente les asegura que David Fincher está "muy interesado creativamente en dirigir la película" y que todo "depende de Paramount". Al parecer, al realizador le gusta el enfoque del guion reescrito por Dennis Kelly, creador de la serie de culto 'Utopia'; esto no sorprende ya que Fincher estuvo trabajando en un remake de la misma para HBO, antes de que el proyecto fuese cancelado por su elevado presupuesto.

Se cree que el presupuesto podría ser un problema para 'Guerra Mundial Z 2', sobre todo por el sueldo de Brad Pitt, y es que la primera parte ya costó cerca de 200 millones de dólares; eso sí, logró recaudar 540. Si Paramount incorpora a Fincher, sería la cuarta película del director con Pitt después de 'Seven' (1995), 'El club de la lucha' ('Fight Club', 1999) y 'El curioso caso de Benjamin Button' ('The Curious Case of Benjamin Button', 2008).