David Fincher volverá a dirigir a Brad Pitt en la secuela de 'Guerra Mundial Z'

Siempre es una buena noticia que David Fincher tenga una nueva película entre manos pero quizá la secuela de una superproducción no es lo más interesante que podría estar haciendo. En cualquier caso, la continuación de 'Guerra Mundial Z' ('World War Z', 2013) acaba de convertirse en un proyecto muy jugoso ahora que Fincher ha llegado a un acuerdo para dirigirla.

Hace unos meses comentamos que el realizador quería hacerse cargo del proyecto después de que J.A. Bayona lo abandonara para dirigir 'Jurassic World 2'. Posiblemente, una de las razones que han convencido a Fincher es que volverá a trabajar con su amigo Brad Pitt tras colaborar en 'Seven' (1995), 'El club de la lucha' ('Fight Club', 1999) y 'El curioso caso de Benjamin Button' ('The Curious Case of Benjamin Button', 2008).

Variety informa que 'Guerra Mundial Z 2' todavía no tiene luz verde por parte de Jim Gianopulos, nuevo jefe de Paramount, si bien apunta que tiene una buena y larga relación con Fincher y en cuestión de semanas habrá anuncio oficial con fecha de inicio de rodaje y de estreno. Se cree que la producción podría arrancar en los principios meses de 2018 así que no veremos el film hasta, como pronto, 2019, el año en el que Disney quiere arrasar con todo.

Tristemente, David Fincher no hace cine desde la adaptación de 'Perdida' ('Gone Girl', 2014) pero ha estado ocupado gracias a Netflix y el piloto de su nueva serie, 'Mindhunter', donde el director retoma uno de sus temas favoritos: los asesinos en serie. 'Guerra Mundial Z 2' será la segunda secuela de su filmografía tras hacerse cargo de 'Alien 3' (1992), su desafortunado debut en la gran pantalla.