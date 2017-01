Desciende el número de mujeres que hacen cine en 2016

Ojalá llegará un momento en el que estudios como estos no fueran necesarios, lo que significaría que la igualdad -la de verdad, no la que muchos quieren hacer creer que hay- entre hombres y mujeres en la industria del cine -y en general- habría llegado. O que estrellas como Natalie Portman no tuvieran que estar denunciando que su salario es mucho menor que el de sus compañeros de reparto hombre. Pero no nos queda más remedio.

Y es que, como cada año, The Celluloid Ceiling ha revelado los datos de su estudio anual sobre las mujeres trabajando en la industria del cine y la televisión y los resultados son demoledores: la representación de mujeres ha bajado con respecto al 2015.

El estudio dice que, efectivamente, en todos los trabajos posibles detrás de las cámaras, la representación femenina ha recaído. Sólo un 7% de las 250 películas más exitosas en Estados Unidos estuvieron dirigidas por mujeres en 2016, dos puntos menos que el año anterior. Y lo mismo ocurre en otras profesiones dentro del cine como guionistas, productoras, productoras ejecutivas, directoras de fotografía o montadoras, que representan un total de tan sólo 17% de esas 250 películas.

'Toni Erdmann' de Maren Ade

Esto significa que todavía el mundo del cine mainstream está dominado por los hombres, y casi lo mismo ocurre con otros títulos de prestigio que optan a premios, ya que no vemos ninguna directora este año entre las nominadas a los Globos de Oro, y por lo tanto, tampoco las veremos en los Oscar.

¿Por qué las mujeres no dirigen más películas? Y no, no es cierto que haya menos mujeres que quieran dirigir, sólo que las que hay, lo tienen más díficil para alcanzar los contratos de los blockbusters o realizar películas de prestigio por una cuestión de confianza. Algo curioso, cuando la mejor película europea del año la ha firmado una mujer -'Toni Erdmann' de Maren Ade-. ¿Por qué no se confía?

Por no meterme en más berenjenales, que ya sabemos lo que pasa cuando un post como este lo escribe una mujer, os dejo con los significativos datos extraídos de este estudio:

92% de las películas no tenían directoras

77% de las películas no tenían mujeres guionistas

58% de las películas no tenían productoras ejecutivas

34% de las películas no tuvieron productoras

79% no tuvieron editoras

96% no tuvieron directoras de fotografía

Vía | The Playlist