Diego Luna será el nuevo 'Scarface' pero Antoine Fuqua abandona la dirección

'The Batman' no es el único proyecto que se ha quedado hoy sin director. La readaptación de 'Scarface' que prepara Universal ha perdido a Antoine Fuqua, autor de 'The Equalizer (El protector)' o el remake de 'Los siete magníficos'. Precisamente, el realizador estaba preparando una secuela de 'The Equalizer' con Denzel Washington, y parece que el calendario de ambos proyectos se había vuelto incompatible.

Lo más curioso es que junto a la noticia del abandono de Fuqua llega el anuncio de que Diego Luna será el protagonista de la nueva versión de 'Scarface'. La estrella mexicana triunfa actualmente con 'Rogue One: Una historia de Star Wars' y es uno de los actores latinos más cotizados de la industria americana. Dicho eso, en principio no me encaja demasiado con el papel, interpretado antes por Paul Muni y Al Pacino.

Según informa Variety, en Universal pretenden comenzar el rodaje en primavera así que ya han iniciado conversaciones y negociaciones para contratar a otro director lo antes posible, y que la producción no se retrase. No parece la mejor forma de hacer las cosas, incorporar a un cineasta a un par de meses de la filmación, pero vamos a esperar a quién eligen. Hace 3 años, el estudio tenía a Pablo Larraín, si le recuperan sería MUY interesante...

Terence Winter, creador de 'Boardwalk Empire' y guionista de 'El lobo de Wall Street', ha escrito esta nueva 'Scarface' que ahora está ambientada en Los Ángeles. La historia gira en torno a un inmigrante mexicano que asciende en el mundo criminal gracias a sus violentos métodos. Algo me dice que a Donald Trump le va a entusiasmar este enfoque... Entre los productores se encuentra Marty Bregman, que ya participó en el remake* de 1983 firmado por Brian de Palma.

*Remake o nueva adaptación del material original, la novela de Armitage Trail, trasladada a la gran pantalla en primer lugar por Howard Hawks en 1932.