Disney aclara que no hubo hackeo y la historia cambia: amenazan con filtrar 'Star Wars: Los últimos jedi'

La semana pasada nos enteramos que unos hackers afirmaban haber robado una copia de la nueva entrega de 'Piratas del Caribe' y amenazaban a Disney con filtrarla a Internet antes del estreno si no pagaban un rescate. Con la película ya en los cines, Bob Iger, directivo jefe de Disney, confirma que respondieron a la amenaza pero no pagaron nada y cree que todo el asunto fue un fraude.

"Que sepamos, no fuimos hackeados", declara Iger en una entrevista para Yahoo Finance. "Decidimos tomarlo en serio pero no reaccionamos de la manera que nos requería la persona que nos estaba amenazado. No creemos que fuera real y nada ha pasado". Lo cierto es que hay webs que ofrecen screeners pero puede que sean falsos o grabados en un cine. El giro sorpresa es que quizá robaron otra película...

TorrentFreak se ha suma al culebrón afirmando que han mantenido una conversación por correo con una persona que dice ser la persona que amenazó a Disney y éste les ha revelado que, efectivamente, no robó 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales') sino algo MUCHO más jugoso: ¡¡un primer montaje incompleto de 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi')!!

Esta fuente también confirma que no hubo hackeo a Disney sino que obtuvo la copia a partir de un contacto de Lucasfilm con acceso a la post-producción de la película. Y como prueba han pasado una captura de pantalla pero, al parecer, es imposible saber si pertenece al film o no. Si yo tuviera una copia de 'Star Wars 8' aportaría una prueba irrefutable, algún clip, no una captura que puede salir de cualquier parte. En todo caso, Hollywood ha visto las orejas al lobo y sería raro que no vuelvan a producirse chantajes similares. Nosotros tenemos una parte de la solución: no descargar estas copias ilegales.