Disney ya prepara películas de 'Star Wars' para los 15 años posteriores al Episodio IX

En mayo de 2019 está previsto el estreno del Episodio IX de 'Star Wars', la conclusión de una nueva trilogía que, en teoría, está centrada en la familia Skywalker. Además, Disney y Lucasfilm prepara el spin-off de Han Solo, que ya se está rodando y debería llegar a los cines en mayo de 2018. Ahora mismo, no hay más proyectos de la saga en desarrollo (oficialmente).

Pero sabemos que Disney quiere más, 'Star Wars' tiene un potencial ilimitado para generar películas, por no hablar de que es un increíble negocio que proporciona ingresos más allá del cine. Después de confirmarse que están pensando en cómo explotar el éxito de 'La bella y la bestia' sin recurrir a una tradicional secuela, Bob Iger, directivo jefe de Disney, declaró que ya están planificando el futuro de 'Star Wars':

Aunque Iger dice "historias de Star Wars" y podría referirse únicamente a los spin-offs, lo más probable es que esté hablando de la franquicia en general ya que esas películas independientes están funcionando como complemento de los nuevos episodios. Podrían tener el problema de continuar con los Skywalker si bien Gary Whitta, uno de los guionistas de 'Rogue One', manifestó recientemente que 'Star Wars' no puede quedarse anclada en los personajes del pasado:

"Una de las cosas que realmente queremos hacer en Lucasfilm es crear un universo y no seguid dependiendo de los personajes del viejo legado. Tenemos a Rey, Finn y Kylo Ren, ya han presentado a una nueva generación de personajes. Cualquier tipo de películas que vayan a hacer dentro de 10 o 20 años, no creo que se vayan a apoyar en los mismos elementos argumentales heredados, como ha ocurrido en el pasado. [...] Tiene sentido que no quieras contar la misma historia una y otra vez. Quieres contar nuevas historias."