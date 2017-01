Donald Trump cita a Bane en su primer discurso como Presidente de Estados Unidos

Desde hoy, Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Internet se ha volcado con el acto de investidura y en las redes sociales se comparten comentarios y bromas sobre la llegada del apocalipsis. El republicano se ha caracterizado por decir lo que piensa, desatando numerosas polémicas, así que había mucha expectación por escuchar su primer discurso como presidente. Y no ha decepcionado.

Involuntariamente o no, ha citado a Bane, el villano de la franquicia de Batman. Concretamente, a la versión escrita por Christopher Nolan e interpretada por Tom Hardy en 'El caballero oscuro: La leyenda renace' ('The Dark Knight Rises', 2012), con el personaje convertido en un líder revolucionario y demagogo que provoca una revuelta y desata el caos en la ciudad de Gotham. A continuación puedes ver el vídeo que compara a Trump con Bane:

La línea en la que coinciden es solamente "back to you, the people", que podría traducirse como "a vosotros, el pueblo", aunque hay rasgos similares entre los párrafos a los que pertenecen esas frases. Lo que dijo Trump fue esto:

“Today, we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people." "Hoy, no estamos simplemente transfiriendo el poder de una administración a otra, o de un partido a otro, sino que estamos transfiriendo el poder de Washington, D.C., y os lo devolvemos a vosotros, el pueblo."

Lo que dice Bane en la película de Nolan:

“We take Gotham from the corrupt! The rich! The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you, the people.” "¡Tomamos Gotham de los corruptos! ¡Los ricos! Los opresores de generaciones que os han tenido sujetos con mitos de oportunidades, y os lo devolvemos a vosotros, el pueblo."

Cabe señalar que en el verano de 2012 Donald Trump grabó un vídeo en el que expresaba su opinión sobre 'El caballero oscuro: La leyenda renace' y dejaba claro su entusiasmo. ¿Tomó nota del discurso de Bane o ha sido pura casualidad? En cualquier caso, no parece que esta anécdota vaya a tranquilizar mucho a los detractores del 45º presidente de Estados Unidos...

De hecho, ésta no es la primera vez que se compara a Trump con un villano del universo de Batman: Mark Hamill ha leído algunos tweets del actual presidente con la voz del Joker.