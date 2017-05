Dwayne Johnson se ríe de los críticos pero 'Baywatch: Los vigilantes de la playa' no funciona en taquilla

"Los fans AMAN la película. Los críticos la ODIAN. Qué desconexión más evidente. La gente sólo quiere reírse y pasarlo bien."

Dwayne Johnson no es sólo el actor mejor pagado de Hollywood o el hombre más sexy del planeta, también es una estrella de las redes sociales. Así que, cuando los críticos comenzaron a masacrar su nueva película, la comedia de acción 'Baywatch: Los vigilantes de la playa', "La Roca" decidió contraatacar apoyándose en la reacción de sus seguidores.

'Baywatch' tiene una aprobación del 19% en RottenTomatoes, un dato terrible (menos del 60% ya es malo). Al enterarse, Johnson se lo toma a cachondeo; afirma que a "los fans" les encanta la película (suponemos que se refiere a los fans de la serie original) y que "la gente" (así en general) sólo quiere divertirse, jugando la manida carta de "los críticos son unos amargados". Además, se queda con la puntuación del film en Cinemascore, web que reúne valoraciones de espectadores: B+ (notable alto).

Yay positive upticks 😂

Fans LOVE the movie. Critics HATE it. What a glaring disconnect. People just want to laugh & have fun. #Baywatch🔥🤙🏾 https://t.co/GrPgdevRuz — Dwayne Johnson (@TheRock) 25 de mayo de 2017

Oh boy, critics had their venom & knives ready 😂. Fans LOVE the movie. Huge positive scores. Big disconnect w/ critics & people. #Baywatch🔥 https://t.co/K0AQPf6F0S — Dwayne Johnson (@TheRock) 26 de mayo de 2017

Fans across the country havin' a BLAST & LOVING #Batwatch🔥. Veryyy happy audience = best part of my job.

(B+ CinemaScore 🤣👍🏾🍿) pic.twitter.com/iTFV2NdutR — Dwayne Johnson (@TheRock) 26 de mayo de 2017

Big luv & gratitude back atcha. Fans havin' a blast - best part of my job. I'm a lucky SOB & mahalo for the #Baywatch luv. 🤙🏾 pic.twitter.com/kho6E8up8o — Dwayne Johnson (@TheRock) 28 de mayo de 2017

Y la realidad les da un puñetazo. ¿Habrá secuela?

A pesar de estas jugadas de la estrella, gran parte del público no ha picado el anzuelo. La adaptación de 'Baywatch: Los vigilantes de la playa' llegó a los cines de Estados Unidos el pasado jueves, 25 de mayo, para aprovechar el puente del "Memorial Day" ("Día de los caídos"). Su estreno: 18 millones de dólares, un dato muy flojo para una producción de 70 millones (más la inversión en publicidad, que habrá sido elevada, como de costumbre en Hollywood).

Puede que recupere lo invertido pero será un reto para la cinta de Paramount, que ahora necesita desesperadamente el mercado "internacional" para apuntarse un éxito y crear una franquicia. Lo cierto es que uno de sus productores, Beau Flynn, declaró que ya habían "pensado" en una idea para la secuela, que ahora no está nada clara:

"Ya tenemos una historia increíble. Traeremos de vuelta a [Damian] Shannon y [Mark] Swift que escribieron la primera, y sé que Dwayne estaría a bordo, sé que Zac y todas las chicas estarían. Tenemos una idea realmente molona para llevarles a un mundo totalmente nuevo. Los llevaríamos al extranjero".

Vaya, una genialidad, sin duda, qué bombazo de idea... Ejem. Cómo son estos productores de Hollywood, hay que quererles.