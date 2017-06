Edgar Wright afirma "tener ideas" para una segunda parte de 'Arma fatal'

Edgar Wright es un auténtico portento del medio cinematográfico. Un genio en el manejo del lenguaje con una capacidad innata para planificar y generar comedia de forma puramente visual; capacidades que ya mostró poseer ampliamente en la televisiva y altamente recomendable 'Spaced', y que alcanzaron un nuevo nivel con la primera parte de la trilogía del Cornetto, 'Zombies Party' —'Shaun of the Dead'—.

En plena vorágine promocional de su nueva película 'Baby Driver' —que a parte de tener una pinta espectacular, nos llegará el próximo 7 de julio—, Wright ha hablado sobre la posibilidad de dirigir una segunda parte de 'Arma Fatal' —'Hot Fuzz'—, la espectacular buddy movie rebosante de acción protagonizada por Simon Pegg y Nick Frost.

"Claro que he tenido algunas ideas, y Simon y yo incluso hemos hablado sobre ellas, pero es esa cosa de ¿quiero gastar tres años de mi vida haciendo eso? o, si tuviese la oportunidad de contar una nueva historia, ¿lo haría? Si alguien me dijese si 'Baby Driver 2' podría suceder, respondería 'tengo ideas'. Nunca diría nunca, y no estás equivocado al decir que es la única con la que podrías hacer una nueva entrega."